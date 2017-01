Misschien wel de nieuwe Mannequin Challenge: #dunfinessechallenge

Er is weinig treuriger dan te laat zijn met een hype. Dus wie dezer dagen nog stokstijf in een tableau vivant wil gaan staan om daar met een leuk muziekje een video van te maken: bespaar jezelf de moeite. De zogenaamde #mannequinchallenge was misschien cool en funky in november, maar nu inmiddels elk lokaal gemeenteraadslid, politiekorps of korfbalteam een ongemakkelijk filmpje heeft gemaakt is de lol er toch een beetje af.

Bij de volgende rage kun je er maar beter vroeger bij zijn. En dan is de #dunfinessechallenge misschien wel een goede. De afgelopen dagen verschenen op Instagram tientallen video’s onder deze hashtag en als je een beetje opschiet ben je er dus nog bij voordat de eerste politieke partij ‘m in zijn klauwen krijgt. Roerloos stilstaan hoeft dit keer niet eens: de uitdaging bestaat nu uit het zo goed mogelijk nadoen van een dansbeweging uit een Nederlandse rapvideo.

Het begon allemaal in november, toen Haagse rappers Mula B en LouisVos hun videoclip bij het nummer Dun Finesse online zetten. De clip werd al in de zomer opgenomen in Paramaribo, waar de twee voor een optreden waren. Mula B verschijnt in de video uit een hokje, om daar vervolgens weer achter te verdwijnen. Een schokkerige beweging die het zowel goed zou doen tijdens een fitnesssessie als bij een plotselinge hagelbui. B. moet lachen als hij er aan terug denkt.

“Er zat niet echt een gedachte achter. Ik had de move al een keer eerder gedaan tijdens de opnames van een sessie voor 101Barz [online hiphopprogramma van de NPO, red]. Daar stond een muurtje in de studio en ik wist niet zo goed wat ik daarmee moest, dus toen deed ik deze beweging maar. En toen paste het eigenlijk heel goed bij de verse. Daarom dacht ik bij de clip: ik doe het gewoon weer.”

#dunfinessechallenge with @beastmindd @betterthanfirst @issofftheshitss 😂💪❤️ filmdby @chelllyw ❤️ #kezelligheidkentgeentijd #vine @mulamoes911 @louivoss911 #wwnation Een video die is geplaatst door GERALDO | MW😍 (@gerra__d) op 28 Dec 2016 om 3:44 PST

#dunfinessechallenge Ft @hydroboyofficial //// @mulamoes911 @louivoss911 #amsterdam #vomar Een video die is geplaatst door Marciano M. (@mrzn91) op 10 Jan 2017 om 6:43 PST

Aanvankelijk werd die clip niet eens zo goed bekeken, zegt Mula. Pas een paar weken geleden kreeg hij op Instagram ineens meldingen van fans die op zijn nummer de beweging nadoen. “Ik wist eerst echt niet wat ik ermee moest”, zegt B. “Maar het werden er echt veel. Toen dacht ik: ik roep mensen op mee te doen.”

Oke dus die #dunfinessechallenge is egt een ding nu ? 😂 dm me je finesseraties Een video die is geplaatst door Mula B A.K.A MOES (@mulamoes911) op 7 Jan 2017 om 4:12 PST

Kleedkamer Finessings #dunfinessechallenge Een video die is geplaatst door Mula B A.K.A MOES (@mulamoes911) op 8 Jan 2017 om 7:39 PST

Met die oproep begon de “challenge” pas echt. Inmiddels is er door fans zelfs een speciaal #dunfinessechallenge-account opgericht waar video’s verzameld worden. “Ze doen het beter dan ik”, lacht B. Moeilijk is het volgens hem overigens niet, al heeft hij wel een paar tips. “Je moet je echt goed verstoppen en echt duidelijk tevoorschijn komen. En dat moet je echt sneaky doen. Dat sluit ook aan bij de tekst: dun finesse.”

Dun Finesse? Inderdaad: niet iedereen zal door die tekst direct glasheldere dansinspiratie krijgen. “Finesse”, legt B. uit, “betekent eigenlijk: iets voor elkaar krijgen. Iets fiksen. Een soort manipuleren, maar het hoeft niet perse negatief te zijn.” En “dun” ervoor? “Dat is gewoon supergoed. Topklasse. Superdun.”

Duidelijk. De #dunfinessechallenge is geopend.