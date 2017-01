Amerikaanse miljardair leent Hollandse meesters uit aan musea

Thomas S. Kaplan is een van de gulste kunstverzamelaars ter wereld. De Amerikaanse miljardair bezit de grootste verzameling 17de-eeuwse Nederlandse oude meesters ter wereld. Niet om thuis op te hangen, maar om uit te lenen aan musea.

Samen met zijn vrouw Daphne heeft hij „de eerste leencollectie van oude meesters”, zegt Kaplan in een interview in NRC. In het Louvre in Parijs zijn volgende maand dertig hoogtepunten uit zijn collectie te zien, het Rembrandthuis in Amsterdam toont nu drie van zijn Rembrandts.

Als zesjarige raakte Kaplan in het New Yorkse Metropolitan Museum of Art in de ban van Rembrandt. Door zijn elf schilderijen van Rembrandt, zijn Jan Steens en zijn Vermeer aan musea uit te lenen, hoopt hij duidelijk te maken hoe relevant oude meesters nog zijn. Thuis hoeft hij ze niet aan de muur: „Het geeft tien keer meer plezier als ik mensen, en vooral kinderen, in een museum van onze schilderijen zie genieten.”