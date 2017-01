Mediahuis vindt draagvlak voor bod op TMG

Twee grootaandeelhouders van Telegraaf Media Groep scharen zich achter een bod van het Vlaamse Mediahuis. De uitgever van onder meer NRC weet zich daarmee verzekerd van ruim de helft van de aandelen in TMG, zo meldt Mediahuis woensdagochtend in een verklaring.

Vorige maand lekte uit dat Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van de Brabantse textielfamilie Van Puijenbroek en met 41,3 procent grootaandeelhouder van TMG, van plan zijn een bod te doen op het moederbedrijf van onder meer dagblad De Telegraaf. Het gaat om een indicatief bod van 5,25 euro per aandeel, waarmee de totale waarde van het concern zou uitkomen op ongeveer 250 miljoen euro. De koers van TMG bedroeg woensdagochtend rond half tien 4,95 euro per aandeel.

Inmiddels hebben ook Delta Lloyd Asset Management en Navitas - de investeringsmaatschappij van de familie Zeeman - een toezegging gedaan hun aandelen te willen verkopen. Beide partijen vertegenwoordigen elk ongeveer 7 procent van de stukken in TMG. Samen met het belang van de familie Van Puijenbroek, lijken de bieders verzekerd van 55 procent van de aandelen.

Groot mediaconcern

Met de combinatie Mediahuis-TMG zou een van de grootste mediaconcerns van de Benelux ontstaan, naast De Persgroep (AD, de Volkskrant en regionale kranten) en Sanoma/SBS (tijdschriften, televisie en NU.nl). In België is Mediahuis al de grootste uitgever van dagbladen en een sterke partij in onlineadvertenties.

Over het totale bod van ongeveer 250 miljoen euro schreef NRC-redacteur Jan Benjamin eerder:

“Dat lijkt veel geld, maar met een aantal acties wordt De Telegraaf een stuk goedkoper. In de eerste plaats blijft de familie Van Puijenbroek aandeelhouder in een groter Mediahuis Nederland. Dat scheelt ruim 40 procent, ofwel 100 miljoen. Zo spreiden de Vlamingen het risico van deze investering.”

Bovendien zou Mediahuis de kantoorpanden van TMG kunnen verkopen, wat ongeveer 80 miljoen euro zou kunnen opleveren. Ook zouden de Vlamingen bedrijfsonderdelen, zoals Keesing (puzzelboekjes van Denksport, kleurboeken voor volwassenen), kunnen afstoten.

Verlies TMG in 2015

TMG behaalde in 2015 een omzet van 482 miljoen euro, met een verlies van 23 miljoen. Naast De Telegraaf bezit het concern ook gratis dagblad Metro en verschillende regionale kranten in Noord- en Zuid-Holland.

Tekst gaat verder onder de graphic:



Of het bod kans van slagen heeft, is de vraag. Dasym, de investeringsmaatschappij van Frank Botman en gelieerd aan John de Mol, zou meer zien in hechtere samenwerking met Talpa en mogelijk ook het Fins-Nederlandse mediabedrijf Sanoma/SBS. Eerder liet hij zich tegenover het Financieel Dagblad kritisch uit over het bod: “Ik wist niet dat het bedrijf te koop is.”