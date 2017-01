Kijken: waan je live bij de opening van de Elbphilarmonie

Als vanavond de laatste klanken uitdoven, een staande ovatie door de zaal dendert en bezoekers tevreden de Elbphilarmonie uitstromen, zullen in Hamburg heel wat mensen een zucht van verlichting slaken. Een makkelijke bevalling was de oplevering van het nieuwste paradepaardje van de stad allerminst, na zes jaar vertraging, 700 miljoen kostenoverschrijding en talloze knallende ruzies.

Maar vanavond is het dan eindelijk zo ver en wordt de nieuwe concertzaal feestelijk geopend in aanwezigheid van 4500 gasten uit binnen- en buitenland, onder wie in elk geval bondskanselier Angela Merkel en bondspresident Joachim Gauck. Het programma is grotendeels geheim gebleven, maar als binnen de muzieknoten klinken zullen ook toeschouwers buiten het gebouw in ieder geval live mee kunnen genieten van een door de tonen geïnspireerde lichtshow.

En zelfs wie Hamburg te ver of te koud vindt, kan vanaf zijn computer nu live meekijken. De concertzaal is een samenwerking aangegaan met Google, waardoor je je tijdens de gehele openingsceremonie op YouTube via een 360 graden video in de nieuwe concertzaal kunt wanen. En net als wanneer je echt aanwezig zou zijn kun je zelf bepalen welke richting je uitkijkt, naar het orkest of toch liever naar het spectaculaire plafond. Voor wie een speciale smartphone-houder heeft is het nog leuker, want dan kun je de beelden echt als virtual reality ervaren.

Eerder plaatste de concertzaal ook al een 360 graden video waarmee je door het gebouw kan vliegen, die ook nog steeds de moeite van het bekijken waard is.