‘Kabinet wil honderd vrouwelijke hoogleraren erbij’

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs (PvdA) trekt eenmalig vijf miljoen euro uit voor de bevordering van honderd vrouwen tot hoogleraar. In een brief die de minister woensdag volgens de Volkskrant en ANP naar de Tweede Kamer gaat sturen, schrijft Bussemaker dat het aandeel vrouwelijke professoren teleurstellend achterblijft. Waar het geld voor Bussemakers plannen vandaan moet komen, is niet duidelijk.

De honderd extra vrouwen waar de minister over spreekt, komen bovenop de tweehonderd vrouwelijke hoogleraren van wie in 2015 al afgesproken was dat ze over drie jaar in functie moeten zijn. “Het gaat in Nederland domweg niet snel genoeg”, zegt Bussemaker tegenover de Volkskrant.

“Meer dan de helft van de studenten is vrouw. Er is aanbod genoeg, maar ze komen er niet door.”

Het aandeel vrouwelijke hoogleraren in Nederland is al jaren een punt van kritiek. Volgens de jongste cijfers is 18 procent van de Nederlandse professoren vrouw. Vorig jaar nam dit aandeel met 1 procentpunt toe, wat door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) als “teleurstellend” werd ervaren.

Te nadruk op onderzoeksresultaten

In de brief die Bussemaker woensdag naar de kamer stuurt schrijft ze volgens ANP verder dat universiteiten te veel de nadruk leggen op het publiceren van nieuwe onderzoeksresultaten. Daarmee zou het overdragen van kennis aan studenten en de samenleving in de knel komen. Daarom, zo zou Bussemaker schrijven, moeten onderwijsprestaties belangrijker worden in de beoordeling van docenten.

Ook meldt ANP dat volgens de minister universiteiten een gezamenlijk actieplan moeten opstellen om meer personeel met een migratieachtergrond aan te trekken. Een maatregel die ze noemt ter bevordering daarvan is de benoemingscommissies gevarieerder maken.

Vrouwen verdienen minder

Het LNVH publiceerde in augustus een rapport zien dat mannelijke hoogleraren meer verdienen dan vrouwelijke hoogleraren van dezelfde leeftijd. Afhankelijk van de functieschaal scheelt dat maandelijks 129 of 161 euro bruto.