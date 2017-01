In de storm over Trump nog één keer ‘Yes, we can’

Volgende week vrijdag treedt Barack Obama af als president van de Verenigde Staten. Maar deze dinsdagavond, tien dagen eerder, was de avond van het echte afscheid. Niet alleen omdat Obama in zijn thuisstad Chicago zijn afscheidstoespraak hield. Maar vooral ook omdat de toespraak volledig werd overschaduwd door een stortvloed aan Trump-onthullingen. Amerika heeft de betrekkelijke rust van Obama allang ingeruild voor de chaos van Trump.

Vlak voordat Obama over zijn politieke nalatenschap wilde praten, onthulde CNN dat Rusland belastende informatie over Donald Trump bezit. De inlichtingendiensten hebben Trump en Obama volgens CNN vorige week op de hoogte gebracht van ,,persoonlijke en financiële informatie”, die in Russische handen is. Daarmee zou de aanstaande president gechanteerd kunnen worden.

Meteen hierop volgden onder meer The New York Times, The Washington Post en The Guardian. Website Buzzfeed publiceerde zelfs een 35 pagina’s tellend rapport van een anonieme inlichtingenbron, dat aan de basis zou staan van de informatie.

Onwaar of slordig

Het rapport is al wekenlang bekend bij journalisten, inlichtingendiensten en politici. Wat erin staat is onbevestigd, en zelfs Buzzfeed gaf toe dat sommige beweringen waarschijnlijk onwaar of slordig opgeschreven zijn.

Maar de inlichtingendiensten hechtten kennelijk zoveel waarde aan de onthullingen, dat de hele politieke top in Washington geïnformeerd was. De bron is een voormalig medewerker van de Britse veiligheidsdienst MI6, die op zijn beurt weer Russische bronnen aanhaalt. Hij rapporteerde aanvankelijk aan Republikeinse tegenstanders van Trump, maar leverde later informatie aan groepen die Hillary Clinton steunden.

De kern van de onthullingen is dat de banden tussen Trumps entourage en de Russische regering nauw zijn. Er is al jaren sprake van zakelijke en politieke samenwerking, die verder gaat dan de eerdere onthullingen over het hacken tijdens de presidentsverkiezingen. Trumps advocaat Michael Cohen zou overleg hebben gehad met medewerkers van president Poetin. Zo was er afstemming, schrijft het rapport, over de manier waarop over Oekraïne zou worden gesproken in de campagne. Daarbij zou het hacken van de Democratische Partij besproken zijn. Vorige week werd al duidelijk dat de diensten geloven dat Trump centraal stond in een Russische beïnvloedingscampagne van de verkiezingen.

Ook zouden Russische inlichtingendiensten in het bezit zijn van seksvideo’s van Trump met prostituees, stiekem opgenomen in een hotelkamer in Moskou. Trump ontkende de berichten via Twitter: ,,NEPNIEUWS – EEN TOTALE POLITIEKE HEKSENJACHT!”

De chaos van dinsdagavond is een voorbode van wat komen gaat. Trump heeft zich de laatste weken sterk afgezet tegen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Volgens Trump is er geen bewijs dat Rusland verantwoordelijk is voor het hacken van de Democraten. Dat heeft kwaad bloed gezet bij onder meer de CIA, een dienst die allerlei geheime informatie over Trump bezit. Het rapport dat moet aantonen dat Trump chantabel is vanuit Moskou, toont eigenlijk aan dat het gevaar voor hem dichterbij gezocht moet worden: bij de FBI, de CIA en de NSA.

Lees ook Obama roept op tot politieke betrokkenheid in afscheidsspeech:

Een speech gericht aan Donald Trump

Terwijl dit nieuws met een hoop kabaal losbarstte, waren de circa 11.000 aanwezigen in de grote zaal van McCormick Place in Chicago bijna sereen stil voor Barack Obama’s laatste toespraak als president. In het verleden hebben veel presidenten dit moment aangegrepen om te zeggen wat ze altijd op hun hart hadden – denk aan de ‘militair-industrieel complex’-toespraak van Dwight Eisenhower, in 1961.

Obama gebruikte zijn laatste moment in de schijnwerpers voor een college over democratie. De Amerikaanse vrije samenleving wordt volgens de president bedreigd door groeiende polarisatie. „We zitten zo veilig in onze bubbels, dat we alleen nog informatie accepteren die overeenkomt met onze meningen, in plaats van dat we onze meningen baseren op bewijs.” Amerikanen zijn volgens Obama „langs elkaar heen gaan praten”, omdat er geen overeenstemming over de werkelijkheid is.

Bekijk hier de hele speech (tekst loopt verder onder de video):



Hoewel hij Trump maar één keer bij naam noemde, en dat op vleiende toon, was zijn gehele toespraak onmiskenbaar aan zijn opvolger gericht. Amerikaanse bevolkingsgroepen zijn aan elkaar verbonden, zei Obama, en iedere poging groepen elkaar uit te spelen, zal het land schaden. ,,We verzwakken de banden als we sommige landgenoten Amerikaanser vinden dan anderen. Als we een heel systeem corrupt noemen, achteroverleunen en de leiders de schuld geven, zonder onze eigen rol als hun kiezers te onderzoeken.” Democratie heeft volgens Obama „een basis van solidariteit nodig, want we komen gezamenlijk op, en gaan gezamenlijk ten onder.”

Obama veegde de tranen uit zijn ogen en sprak voor het laatst ‘Yes, we can’ uit. De zaal, al even geëmotioneerd, gaf hem een langdurige ovatie. Maar buiten Chicago was de aandacht vooral op Donald Trump gericht. Trumps tijd is al aangebroken.