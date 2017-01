Hallo, met Guus ….

Het doel is om in het Guinness Book of Records te komen. Dat gaat niet zomaar; je moet eerst een aanvraag doen bij Guinness World Records, en pas als die is geaccepteerd, kun je gaan spelen. Al het bewijsmateriaal – onder andere 80 uur film – is nu opgestuurd. De jongens verwachten binnenkort of hun poging officieel is geslaagd.

Waarom kozen jullie voor ganzenbord?

„Vrienden van onze scouting hadden het al een keer gedaan, en het leek ons leuk om hun (officieuze) record van 74 uur te verbreken. Voor het Guinness Book of Records mag je elk bordspel doen, maar bij ganzenborden hoef je nauwelijks na te denken. Je hoeft geen bewuste keuzes te maken. Het lot wordt voor je bepaald – het enige wat je hoeft te doen, is dobbelen. Als we Risk hadden gekozen, was het niet gelukt. Dan moet je te veel nadenken.”

Maar gánzenborden, 80 uur lang?

„Het is inderdaad heel geestdodend maar je geest staat eigenlijk buiten spel. Het lichaam raakt echt zo vermoeid, dat het denken je vergaat.”

Waar merkte je dat aan?

„Op een gegeven moment hadden we zelfs moeite met de spelregels – moesten we nou een hokje vooruit of achteruit? Vooral na een pauze was dat killing, dan wist ik zelfs niet meer welke kleur gans bij mij hoorde.”

Wat deed je dan?

„Dan werd ik gecorrigeerd vanaf de zijlijn. En dan dacht je wel weer even: waar ben ik aan begonnen. Maar opgeven was er niet bij.”

Welk vakje kon je op het laatst niet meer zien?

„Nummer 58. Je bent dan bijna bij de finish en je moet weer helemaal opnieuw beginnen.”

Maakt dat dan nog uit als je toch alleen om de tijd speelt?

„Er ontstaat toch een beetje competitie – je wilt gewoon winnen.”

Het lijkt me juist rustig om in de put te zitten.

„Ik ging dan even staan en maakte gebruik van de tijd om wat te eten.”

Zijn jullie niet in slaap gevallen?

„Nee gelukkig niet, we deden powernaps van 20 minuten want we hadden gelezen dat je niet in diepe slaap moet vallen, omdat je daar heel slecht uitkomt. Dan zou je misschien zelfs wel willen stoppen en dat moesten we voorkomen want als één iemand stopt, dan stopt de tijd.”

Vind je het eigenlijk een leuk spel?

„Nee, ik had het nog nooit gespeeld zelfs, maar het was eens en nooit meer. Ik vind het oersaai – ik kan geen ganzenbord meer zien.”