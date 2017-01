Rugpijn of spierpijn van de kou is een fabeltje

Pijn in een ontstoken kniegewricht speelt niet vaker op als het koud of vochtig of winderig weer is. Of als het weer omslaat. En acute lage rugpijn ontstaat ook niet vaker bij bepaalde weersomstandigheden, of tijdens weersveranderingen. Dat schrijven onderzoekers van verschillende Australische universiteiten in twee publicaties in twee tijdschriften, in Pain Medicine en in Ostheoarthritis and Cartilage die hier en hier te vinden zijn. De deelnemers aan beide onderzoeken wisten niet dat ze meededen aan onderzoek naar weersinvloeden op hun pijn. Ze moesten melden als hun kniepijn opspeelde, of lage rugpijn kregen.

Spieren, pezen en gewrichten kunnen slecht tegen kou en vocht. Dat is een oude volkswijsheid die de overstap naar het moderne internet moeiteloos heeft gemaakt.

„Koud, vochtig weer is ook niet bevorderlijk voor mensen met rugklachten”, staat nog enigszins neutraal op www.gezondheidsplein.nl, terwijl de website mens-en-gezondheid.infonu.nl een hele pagina over ziekte en kou heeft. „Mensen met reuma, artritis, artrose en reumatoïde artritis ondervinden vooral pijn bij koude en vochtigheid, zoals regen, mist en smeltende sneeuw”, staat daar.

Jammer genoeg kwam de temperatuur in Australië in de meetperiode niet beneden de 5°C. De luchtvochtigheid varieerde wel van kurkdroog tot kletsnat (19 tot 100 procent), er waren hoosbuien en droogte, er was wind tot kracht 6 en de barometer gaf matige depressies en hoge druk aan.

Dus mensen die pas pijn voelen als de vorst invalt, of bij echte herfststormen, vallen er buiten, maar verder zagen de onderzoekers geen enkel verband tussen pijn en de weersomstandigheden.