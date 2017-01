Franse gijzeling van de baas: geen celstraf

Acht ex-werknemers van bandenfabrikant Goodyear die in 2014 in Noord-Frankrijk twee van hun bazen gegijzeld hielden, hoeven niet de cel in. In hoger beroep heeft een rechter in Amiens woensdag zeven van de mannen veroordeeld tot voorwaardelijke straffen van drie tot tien maanden en een van hen ontslagen van rechtsvervolging. Een jaar geleden nog oordeelde een andere rechter dat ze tot maximaal negen maanden de cel in moesten.

Die volgens velen „historische” uitspraak leidde destijds tot woedende reacties van links Frankrijk. De regerende Parti Socialiste van president François Hollande sprak in een officiële verklaring van een „excessief en onhandig besluit”. Volgens de radicale bond CGT, waarvan vijf van de gijzelnemers lid waren, behoren dergelijke acties tot het gangbare arsenaal aan pressiemiddelen. ‘Proces tegen vakbondsoptreden’ kopte de linkse krant L’Humanité afgelopen weekend nog.

Na jaren min of meer vreedzaam protest tegen de voorgenomen sluiting van de Goodyear-fabriek in Amiens, grepen werknemers in januari 2014 een ontmoeting met de directie aan om hun eis tot nieuwe onderhandelingen kracht bij te zetten. Ze bezetten de fabriek en zetten de directeuren Bernard Glesser en Michel Dheilly dertig uur in een vergaderzaaltje gevangen, de toegangsdeur gebarricadeerd met een tractorband.

Dat was volgens advocaat-generaal Dominique Tailhardat geen spontane ingeving, maar een vooraf geplande actie. „Als we gijzelingen accepteren, dan doden we de sociale dialoog”, zei hij eerder. Maar spectaculaire of gewelddadige vakbondsacties worden in Frankrijk zelden zwaar bestraft. Ook de vakbondsleden die in 2015 twee directeuren van vliegmaatschappij Air France uit hun overhemden scheurden, kwamen eind november weg met voorwaardelijke straffen.