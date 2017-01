‘FIOD onderzoekt acht bedrijven om steekpenningen aan HDI-topman’

Het Openbaar Ministerie en de financiële opsporingsdienst FIOD voeren momenteel een strafrechtelijk onderzoek uit naar zeker acht bedrijven, die ervan worden verdacht steekpenningen te hebben betaald aan de voormalige topman van verzekeraar HDI-Gerling. Dat meldt het Financieele Dagblad, dat inzage heeft in het strafdossier.

Oud-topman Gerhard M. zou tussen 2006 en 2013 voor ruim 2,2 miljoen euro aan steekpenningen hebben ontvangen - hij was toen voorzitter van de raad van commissarissen. De betalingen zouden afkomstig zijn van gerenommeerde bedrijven als verzekeringsmakelaar Aon en Ahrend, dat handelt in kantoormeubilair.

Naast de acht bedrijven zou topman M. tevens geld hebben ontvangen van verzekeraar HDI zelf, dat het naar een vennootschap op zijn naam overmaakte. In ruil voor de betalingen, die frequent binnenkwamen, gaf M. opdrachten aan de bedrijven. De betalingen werden weggeschreven als ‘advieskosten’, ‘provisie’ of ‘aanbrengfee’.

Eerdere fraude in 2014

Het is niet voor het eerst dat de industrieel verzekeraar uit Rotterdam onderwerp van een FIOD-onderzoek is. In 2014 werd al beslag gelegd op de bezittingen van Gerhard M. en zijn zoon Marco, nadat zij de verzekeraar voor 25,5 miljoen euro zouden hebben bestolen. Dat had met name te maken met de verkoop van de verzekeringsactiviteiten in Aruba (ter waarde van ruim 20 miljoen euro) die voor slechts 1 Arubaanse florin van de hand werden gedaan. De nieuwe koper, Treston, bleek op naam van M. te staan. Ook M’s. opvolger als CEO Bert Schouten was daarbij betrokken.

De steekpenningen kwamen aan het licht nadat in 2014 aangifte was gedaan door HDI tegen M., maar haalden nooit de publiciteit. De betrokken bedrijven willen niet reageren op de berichtgeving. Kantoormeubelverkoper Ahrend zegt in de krant geschikt te hebben met het OM, maar wil dit tegenover NRC niet bevestigen.

In 2014 schreef NRC-onderzoeksredacteur Esther Rosenberg een reconstructie over de ‘korte lijntjes’ bij verzekeraar HDI.

“Gesprekken worden liever niet dan wel genotuleerd en afspraken staan niet altijd op papier. De drie bestuurders vergaderen zelden, of elke dag – het is maar hoe je het bekijkt.”

