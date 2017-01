Filmoverzicht: Brimstone grijpt je bij de keel, Allied bevat een hoop onzin

Als je er iets langer bij stilstaat is de gruwel in Brimstone wat veel van het goede, net als de talrijke momenten waar de bijbelse symboliek er dik bovenop ligt. Maar tijd om daarover na te denken heb je tijdens het kijken van deze western niet: vanaf de eerste scène grijpt Koolhoven je bij de keel en gunt je geen moment om weg te mijmeren, tot het laatste schot geklonken heeft. Lees de recensie: Te lang, te vet, maar wel heel spannend

●●●●●

Patriots Day: Actie

Hoe hard de film ook zijn best doet om je te laten geloven dat er systeem zat in het onderzoek in die cruciale uren na de aanslag, de weinig geruststellende indruk die overblijft is dat politiewerk vooral een kwestie van volharding en geluk is. Dat komt ook omdat Wahlbergs Tommy Saunders in tegenstelling tot de meeste andere personages geen echt bestaande agent is, maar een optelsom van verschillende politiemannen die aan onderzoek en klopjacht hebben meegewerkt.

Wahlberg speelt dus eigenlijk de Wahlberg-held die hij in alle films van Peter Berg mag spelen: charmant, eerlijk, opvliegend, bazig, anti-autoritair. Zo’n held waarvan je hóópt dat hij op elke plaats delict als eerste arriveert. Lees de recensie: Waarom is deze film ‘nodig’ in Amerika?