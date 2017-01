En wéér ontsteekt Trump in woede

Het conflict tussen Donald Trump en de Amerikaanse geheime diensten escaleerde donderdag verder na de publicatie, dinsdag, van een verzameling memo’s van een anonieme inlichtingenbron. Deze bevatten ongeverifieerde explosieve informatie over Trump, die hem chantabel zouden maken voor Rusland. Auteur van het document is volgens The Wall Street Journal Christopher Steele, voormalig medewerker van de Britse geheime dienst MI6 en nu directeur van de Londense consultancyfirma Orbis Business Intelligence.

De verzameling saillante memo’s blijkt al sinds december onder journalisten en Congresleden te circuleren. Publicaties bleven uit omdat de informatie erin tot nog toe niet te checken was en het rapport slordigheden en fouten bevat. Dinsdag, vlak voor Obama’s afscheidsspeech, berichtte CNN dat de geheime diensten, toen zij afgelopen vrijdag president Obama en zijn opvolger Trump briefden over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, ook een samenvatting van de memo’s meenamen. Hierop publiceerde website Buzzfeed de 35 pagina’s.

Woensdag ontkende zowel Trump als Rusland op hoge toon zowel de informatie in het rapport als de authenticiteit ervan.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

Het is ongebruikelijk dat geheime diensten politici officieel inlichten over ongeverifieerde informatie. Dat CIA en FBI dit vorige week toch deden kan bedoeld zijn als een extra poging Donald Trump te doordringen van de ernst van de Russische inmenging – conclusies hierover veegde hij eerder immers steeds honend van tafel. Dat de informatie, hoewel mogelijk vals, al ruim verspreid was, heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan het besluit om Obama en Trump te informeren.

Hoe dan ook, de berichtgeving van CNN en Buzzfeed leidde tot een nieuwe golf van woede bij Trump. Op Twitter en in zijn persconferentie trok hij een vergelijking tussen de Amerikaanse inlichtingendiensten en nazi-Duitsland.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

De gebeurtenissen vestigen in een chaotisch verkiezingsjaar opnieuw de aandacht op de cruciale, potentieel ontwrichtende rol van de inlichtingendiensten bij de machtsoverdracht. FBI-directeur James Comey wordt er door Democraten van beschuldigd de campagne van Clinton cruciaal te hebben gehinderd. In oktober beschuldigde de toenmalige voorzitter van de Democraten in de Senaat, Harry Reid, Comey ervan ‘explosieve informatie’ over Trump niet te publiceren, terwijl hij pal voor de verkiezingen wel het onderzoek naar Clintons e-mails te heropende.

Opmerkelijk was dat Comey, die dinsdag in een hoorzitting voor de inlichtingencommissie van de Senaat getuigde over de Russische inmenging in de verkiezingen, weigerde te antwoorden op herhaalde vragen of de FBI onderzoek doet naar Trumps banden met Rusland.