Doorstroming vmbo naar havo wordt gemakkelijker

Het moet voor vmbo’ers gemakkelijker worden om door te stromen naar de havo. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, VVD) gaat de wet zo aanpassen dat scholen geen aanvullende eisen meer kunnen stellen aan leerlingen die willen overstappen, schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Wie nu eindexamen heeft gedaan in zeven vakken in de gemengde of theoretische leerweg en door wil naar de havo, kan tegen extra eisen aanlopen. Zo kan een school een overstap weigeren als een leerling het profiel Natuur en Gezondheid wil gaan volgen maar op het vmbo niet het vak scheikunde heeft gevolgd. Hierdoor moeten zij inhaalwerk doen op de havo, waardoor volgens de staatssecretaris een kwart van de stapelaars alsnog afvalt.

De eisen verschillen nu nog per school en vormen volgens Dekker een drempel voor leerlingen die het beste uit zichzelf willen halen. “We willen dat leerlingen de kans krijgen om hun talent zo goed mogelijk te benutten. Dat kan met een stap naar het mbo, maar het moet ook kunnen met een overstap naar het havo”, stelt hij in de brief aan de Tweede Kamer:

“Daarom gaan we nu in de wet regelen dat leerlingen die zeven vakken volgen, zonder extra voorwaarden naar het havo mogen.”

Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 overstappen van het vmbo naar het havo moeten van de nieuwe wet gebruik kunnen gaan maken. In de tussentijd wil Dekker - samen met de VO-raad - aan scholen vragen of ze alvast een zevende vak willen aanbieden aan leerlingen die willen doorstromen. Niet alle scholen doen dat momenteel.

Stapelaar mag blijven zitten

De staatssecretaris wil bovendien een eind maken aan de ongelijkheid tussen een havist en een stapelaar. Wie nu de overstap maakt van het vmbo mag in het eerste jaar niet blijven zitten, terwijl die regel niet geldt voor havisten. In de nieuwe situatie moeten ook overstappers de mogelijkheid hebben om te blijven zitten.