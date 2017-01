Donderdag mogelijk drukke avondspits door storm en winterweer

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat er donderdagavond mogelijk veel meer file staat dan normaal. Dat komt door een combinatie van een storm langs de Noordzeekust en verwachte winterse neerslag. Vooral in het noorden van Nederland worden zware windstoten verwacht. Ook na de spits moeten weggebruikers nog rekening houden met het slechte weer:

“Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen.”

De waterstanden langs de kust zijn hoger dan normaal. Volgens Rijkswaterstaat heeft dat te maken met twee opeenvolgende stormen in combinatie met springtij. De Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel wordt in de nacht van woensdag op donderdag uit voorzorg gesloten. Die kering moet ervoor zorgen dat het laagste deel van Nederland - bijna zeven meter onder NAP - niet overstroomt. Rijkswaterstaat zegt dat Oosterscheldekering en de Maeslantkering in de loop van donderdag of vrijdag mogelijk ook gesloten worden.

Ook bestaat er een risico bestaat dat Zeeland, Zuid-Holland en de noordelijke provincies met dermate hoge waterstanden te maken krijgen dat sluizen en bruggen niet bediend kunnen worden. Vanwege de zware wind en het hoge water op woensdag werd vanaf 21.00 uur ‘s avonds de zeesluis Farmsum bij het Groningse Delfzijl afgesloten, meldde Rijkswaterstaat. De veerdam bij het Friese Holwerd ging eveneens dicht. Vanaf 23.00 uur gaat die weer open, om donderdagochtend weer gesloten te worden.