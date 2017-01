Dit zijn Obama’s beste toespraken

1. Herdenkingstoespraak bij de Edmund Pettus-brug in Selma (2015)

Werkelijk alles klopt aan deze toespraak bij de 50-jarige herdenking van de protestmarsen van Martin Luther King. Nooit eerder kwamen zijn belangrijkste thema’s zo mooi samen in een genuanceerd maar vlammend betoog dat minderheden van het land definitief verankert en zelfs een hoofdrol geeft in het verhaal van Amerika. Dit is dé speech voor de geschiedenisboeken. Misschien is de gebrekkige beeldregie wel de belangrijkste reden dat deze speech niet overal herhaald wordt: je ziet op alle tv-beelden wel veel asfalt achter Obama, maar dus niet de brug.

2. Toespraak op de Democratische Conventie (2004)

Een van de weinige speeches die Obama vrijwel volledig zelf heeft geschreven. Hij introduceerde zich zó overtuigend aan het Amerikaanse volk dat de vraag na afloop niet was of maar wanneer hij de eerste zwarte president zou worden. Enige minpuntje: niemand had het nog over de Democratische presidentskandidaat John Kerry.

3. ‘A more perfect union’: toespraak over ras en racisme in Philadelphia (2008)

De prachtige, persoonlijke speech die zijn campagne redde toen hij onder vuur kwam te liggen over controversiële uitspraken van z’n dominee.

4. Overwinningstoespraak in Chicago (2008)

Obama reikte de hand aan iedereen die niet op hem stemde en schetste zijn beeld van Amerika aan de hand van een prachtig verhaal over de 106-jarige Ann Nixon Cooper.

5. Amazing Grace: begrafenistoespraak in Charleston College (2015)

We zullen ons deze speech vooral herinneren door de zingende Obama. Maar we zien ook een man die zichtbaar geraakt is door de tragedie en alle aanwezigen op inspirerende wijze troost biedt.