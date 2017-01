De Dakar Rally beleeft een natte editie

De Dakar Rally wordt dit jaar geplaagd door het slechte weer. Nadat eerder de zesde etappe werd geschrapt wegens zware regenval in Bolivia, kan de etappe van woensdag niet doorgaan door een aardverschuiving in Argentinië. De rally-karavaan liep hierdoor ernstige vertraging op. In de modderstroom in het dorp Volcan kwamen twee mensen om het leven.