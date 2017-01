Barack Obama bedankt Amerikaanse volk

Onder luid gejuich is Barack Obama begonnen aan zijn afscheidsspeech als president van de Verenigde Staten: “Het is geweldig om thuis te zijn.”

Hij zei aan het begin van zijn toespraak dat hij veel bedankt is de laatste weken, maar dat hij het vanavond wil omdraaien.

“Ik ben nu aan de beurt om bedankt te zeggen. Mijn gesprekken met jullie Amerikanen [...] hielden me eerlijk, hielden me geïnsprireerd en lieten me doorgaan. Iedere dag leerde ik. Jullie maakte me een betere president en een betere man.”