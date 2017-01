VS zetten opnieuw vijf Russen op zwarte lijst

De Verenigde Staten hebben opnieuw economische sancties opgelegd aan Rusland. President Obama heeft volgens AP vijf Russen op een zwarte lijst gezet, onder wie een vertrouweling van de Russische president Poetin.

Officieel zouden de vijf Russische mannen zijn gestraft vanwege het schenden van mensenrechten, maar de timing van de sancties laat er weinig twijfel over bestaan dat het verband houdt met de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Doordat de mannen nu op de zwarte lijst staan zijn hun bezittingen in de VS bevroren en mogen Amerikanen geen zaken meer met hen doen.

Vertrouweling van Poetin

Het gaat onder meer om Alexander Bastrykin, het hoofd van het Russische equivalent van de FBI. Hij geldt als een vertrouweling van Poetin en zat samen met de president op de universiteit. Twee anderen zijn Andrey Lugovoy, een voormalige spion die tegenwoordig parlementariër is, en Dmitry Kovtoun, een zakenman, die beiden een rol zouden hebben gespeeld bij de moord op de overgelopen Russische spion Aleksandr Litvinenko in 2006 in Londen.

De twee laatste mannen die op de zwarte lijst zijn gezet zouden betrokken zijn geweest bij het verdoezelen van de omstandigheden waarin de Russische advocaat Sergej Magnitsky om het leven kwam in een Russische gevangenis. Magnitsky bracht in 2007 een groot fraudeschandaal binnen de Russische overheid aan het licht maar werd in 2008 zelf gearresteerd vanwege corruptie. Hij kwam in 2009 onder verdachte omstandigheden om het leven in de gevangenis. De wet waarmee de VS nu de vijf mannen op de zwarte lijst zetten is naar hem vernoemd.

Roep om sancties

Toch kunnen de nieuwe sancties niet los gezien worden van het rapport van afgelopen week van Amerikaanse inlichtingendiensten over dat Rusland geprobeerd heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van de uiteindelijk verkozen kandidaat Donald Trump. De bevindingen uit het rapport worden door zowel Republikeinen als Democraten gesteund. Zij hebben de regering opgeroepen zwaardere maatregelen tegen Rusland te nemen ter vergelding.

President Obama zette eerder ook al 35 Russische diplomaten het land uit als reactie op de vermeende Russische inmenging. Via de Magnitsky-wet zijn er 44 Russen op de zwarte lijst gezet.