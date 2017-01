Volkswagen: vooruitgang geboekt in onderhandeling schikking

Autofabrikant Volkswagen heeft een concreet schikkingsvoorstel gedaan van 4,3 miljard dollar (4.07 miljard euro) aan het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dat meldt het bedrijf dinsdag in een persbericht. Het Duitse concern moet de boete betalen voor de grootschalige emissiefraude met dieselauto’s.

Als onderdeel van de schikking zal Volkswagen schuld bekennen aan het plegen van emissiefraude, douanefraude en het overtreden van milieuwetgeving. Er wordt een onafhankelijke waakhond ingesteld die de komende drie jaar toezicht zal houden op de autoproductie. Het bedrijf schrijft:

“De schikking moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Volkswagen AG [...] De definitieve schikking hangt ook af van de goedkeuring door de Amerikaanse autoriteiten.”

De schikking is dus nog geen feit, hoewel Volkswagen de gesprekken als “vergevorderd” omschrijft. Sommige media zeggen dat er al een voorlopig akkoord op tafel ligt.

De genoemde partijen zullen dinsdag en zo nodig woensdag verder praten over de zaak. Dat Volkswagen nu een concreet bedrag en verdere details naar buiten brengt, is dan waarschijnlijk ook onderdeel van het onderhandelingsspel. Zo toont het bedrijf dat het meewerkt met de autoriteiten en worden er bepaalde verwachtingen gewekt bij analisten.

Emissieschandaal

De eerste onderzoeken naar de emissiefraude begonnen ruim een jaar geleden. In september 2015 bekende Volkswagen dat het met de uitstootcijfers had gesjoemeld. Afgelopen weekend werd topman Oliver Schmidt gearresteerd op een vliegveld in Miami vanwege zijn vermoedelijke rol in de dieselfraude.

Het voorstel staat los van eerdere schikkingen van Volkswagen met consumenten en de Amerikaanse milieu-autoriteiten.