Verdachten dakongeluk Grolsch Veste niet langer vervolgd

De twee verdachten van het dakongeluk in de Grolsch Veste in 2011 worden niet langer vervolgd. Het gerechtshof in Arnhem concludeert dat het Openbaar Ministerie niet heeft kunnen aantonen waarom de beslissing over de vervolging van de twee mannen, projectleider en uitvoerder destijds, zo lang moet duren.

In juli 2011 stortte het dak van een tribune in aanbouw in het stadion van FC Twente in. Daarbij kwamen twee bouwvakkers om het leven en raakten zestien mensen gewond, onder wie negen mensen ernstig. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid ging stortte het dak in vanwege een stabiliteitsprobleem. De dragende constructie deugde niet.

De verdachten hadden geklaagd dat de zaak te lang voortsleepte en voor grote psychische druk zorgde, schrijft Tubantia. Het OM, dat zegt verbaasd te zijn over de snelle uitspraak, zet de zaken tegen de betrokken bedrijven wel voort. Het is evenwel niet duidelijk of het OM uit is op een schikking of de zaak daadwerkelijk voor de rechter wilt brengen.

In 2014 besloot het OM mensen en bedrijven te gaan vervolgen voor het drama. Sinds vorig najaar lag de zaak bij het hof. Dat kondigde maandag aan dat het van plan was de beslissing over eventuele verdere vervolging een maand uit te stellen, maar vandaag volgde verrassend genoeg alsnog een uitspraak.