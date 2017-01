Van Bernabéu naar Heerenveen

Al voor aanvang van de persvoorstelling van Martin Ødegaard gaat de Noorse televisie live om de temperatuur te peilen in de afgeladen perszaal. Zonder dat er nog maar een spoor is van het pas 18-jarige toptalent heerst een enorme opwinding. De zaal puilt uit van journalisten, medewerkers en belangstellenden. Wanneer hij verschijnt, duwen cameramensen elkaar weg om toch maar dat fraaie plaatje van de kersverse aanwinst te maken. Het is een absurd tafereel voor een club als Heerenveen. De belangstelling voor zijn officiële voorstelling is buitengewoon.

Gekscherend verontschuldigt Luuc Eisenga zich bij de aanwezige Noorse pers dat hij geen Noors spreekt. De brede glimlach van de algemeen directeur verraadt het gevoel van trots dat binnen de Friese club heerst voor de opmerkelijke transfer. Eisenga: „Heerenveen is een bijzondere club en daar gebeuren af en toe bijzondere dingen. Vandaag is zo’n dag.”

Dinsdag zette Ødegaard zijn handtekening onder een huurovereenkomst voor anderhalf jaar bij Heerenveen. Exact twee jaar nadat hij dat deed onder een zesjarig contract bij Real Madrid. Het was de tijd dat de Noorse middenvelder gold als de nieuwe parel van het Europese voetbal en tal van internationale topclubs hem probeerden binnen te halen.

De presentatie van Ødegaard bij Heerenveen:



Die verwachtingen kon Ødegaard vooralsnog niet inlossen. Bij gebrek aan speelminuten strijkt de Noor nu in Friesland neer. Hoe komt een talent van dat kaliber bij Heerenveen terecht? Volgens technisch directeur Gerry Hamstra speelt de attractieve manier van spelen van Heerenveen een grote rol in de keuze van Madrid om hem daar onder te brengen. „Real kijkt waar een speler zich het best kan ontwikkelen. In de eredivisie heeft hij zicht op meer speeltijd kan hij verder tot ontbolstering komen.”

Geboren in het Noorse Drammen op 17 december 1998. Debuteerde in april 2014 op 15-jarige leeftijd bij zijn club Strømsgodset IF, alsjongste speler ooit in de Noorse Tippeligaen. In augustus van het jaar maakte hij minuten voor het Noorse elftal. Ook daar was hij de jongste debutant ooit. In januari 2015 tekende hij een zesjarig contract bij Real Madrid. In mei van dat jaar debuteerde hij in het eerste elftal, in de competitiewedstrijd tegen Getafe.

Scandinavische talenten

Op zich is Heerenveen niet zo’n gekke keuze voor het unieke talent. In het verleden wierp de club zich op als ideale stal voor de ontwikkeling van Scandinavische talenten. Onder anderen John-Dahl Tomasson, Marcus Allbäck en Alfred Finnbogason kenden hun doorbraak in het Abe Lenstra Stadion. „We hebben ervaring met Scandinaviërs. Dat was ook een drijfveer voor Martin. Hij heeft gekozen voor ons verhaal en om ons verleden met Scandinavische voetballers”, zegt Hamstra.

Ødegaard toen hij speelde bij het Noorse Strømsgodset



Op de suggestie dat Heerenveen en Real Madrid contractueel hadden vastgelegd dat hij wekelijks moet spelen wilde Gerry Hamstra niet ingaan. Coach Jurgen Streppel voelt geen druk om hem op te stellen. „Of ze van het plaatselijke Olyphia komen of Real Madrid, dat zal mij een zorg zijn. Het beste team en de beste spelers gaan spelen. Er zijn geen afspraken gemaakt en dat zou ik ook nooit toelaten.”

Na de officiële presentatie verhuist het circus naar het veld van het Abe Lenstra Stadion. Daar mag Ødegaard – hemdje met spierwitte sportschoenen – zijn kunstjes aan het legertje fotografen tonen. Of hij alsjeblieft de bal een keer op zijn hoofd wil hooghouden. „Martin, hierzo!”, roept een andere fotograaf om zijn aandacht. De speler die tot voor kort de kleedkamer met Cristiano Ronaldo en Luka Modric deelde, gehoorzaamt netjes. Precies het beeld dat we doorgaans van Scandinavische voetballers hebben. Down to earth is een term die vaak valt deze middag. Niet alleen bij Hamstra en Eisenga, ook bij de aanwezige Noorse pers.

Op zijn vijftiende naar Madrid

Die ingetogenheid is niet vanzelfsprekend voor een jongen die als puber al geleefd werd. Hij kreeg veel kritiek voor zijn keuze om als vijftienjarige naar de Spaanse hoofdstad te trekken „Veel mensen hadden daar een mening over. Maar ik wilde ik niet te veel over nadenken. Ik hou me niet zo veel bezig met wat mensen over me denken en probeer in de eerste plaats van voetbal te genieten.”

Zijn debuut voor Real Madrid:



Geen persvoorlichter te bespeuren die een oogje in het zeil houdt wanneer Ødegaard na de fotosessies de schrijvende pers te woord staat. Gekke dingen gaat de Noor toch niet zeggen. Zijn keuze voor Real Madrid betreurt hij absoluut niet. Op de vraag of hij het opnieuw zou doen, knikt hij resoluut. „Ik ben nog zo jong. Het is heel zeldzaam dat spelers van mijn leeftijd gelijk het eerste elftal van Real halen. Dat is niet vanzelfsprekend. Het is een proces. Dat is ook de reden dat ik hier ben, om als betere speler terug te keren.”

Met zijn zestien jaar en 157 dagen was Ødegaard de jongste debutant in de geschiedenis van de Koninklijke. Mentaal zal het moeilijk zijn om de stap van een Spaanse topclub naar Heerenveen te maken. Naast zijn schoenen zal hij volgens Eisenga niet lopen: „Anders was-ie niet gekomen. Hij was hier vorige maand op bezoek met zijn vader en zijn vriendin. Toen gaf hij al een prima indruk.”