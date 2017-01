Het recept voor deze taart, gevuld met banketbakkersroom, staat in een boek uit 1593 van de Belg Carolus Battus als ‘taart uit de Bourbon’. Het recept is later in vele andere boeken overgenomen als ‘roomtaert’.

Kneed de suiker, boter, het ei en rozenwater door elkaar. Meng de bloem en het zout erdoor, en net genoeg water om samenhangend deeg te krijgen. Leg de deegbal ingepakt 1 uur in de koelkast. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven aanrecht. Vet een mooie taartvorm in met boter en bekleed de vorm met de deeglap en zet in de koeling tot je hem gaat vullen.

Klop de dooiers los en meng die met de bloem. Doe dit mengsel in een steelpan en giet de room erbij. Breng tegen de kook aan, terwijl je voortdurend klopt met een mixer. Zet het vuur lager zodra het bijna kookt, en blijf kloppen tot het mengsel bindt, 5 minuten. De room mag niet koken. Doe de suiker en het rozenwater erbij, en verwarm nog eens 5 minuten op laag vuur, blijf kloppen. Giet over in een kom. Laat afkoelen tot warm, en blijf roeren om te voorkomen dat er vel op de room komt.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Haal de deegvorm uit de koelkast, giet de vulling in het deeg. Bak de taart 45 minuten. Laat de taart afkoelen, en bestrooi met suiker en kaneel. Serveer lauwwarm of koud in de taartvorm.