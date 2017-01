Ten minste 24 doden bij aanslagen door Talibaan in Kabul

Bij twee explosies in het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn dinsdag minstens 24 doden gevallen. Dat heeft het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid bevestigd. Ten minste 70 mensen raakten gewond. Naar verwachten zal het aantal slachtoffers nog oplopen. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de de Talibaan.

Een zelfmoordenaar blies zichzelf in het centrum van de stad op, direct gevolgd door een autobom die in hetzelfde gebied tot ontploffing kwam. Volgens een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken waren verschillende overheidsgebouwen het doel van de aanslagen. Persbureau AP bericht op basis van de verklaring van de Talibaan dat de aanslag gericht was tegen een bus met personeel van de Afghaanse veiligheidsdienst. De terreurgroepering maakt zelf melding van zeventig doden. De aanslag maakt een einde aan een periode van relatieve rust in de Afghaanse hoofdstad.

Eerder dinsdagochtend blies een zelfmoordenaar zich op in Helmand, een zuidelijke provincie van Afghanistan. Volgens lokale autoriteiten kwamen daarbij ten minste zeven mensen om en raakten negen mensen gewond. Doel van die aanslag was volgens persbureau AP een huis waar verschillende lokale medewerkers van de veiligheidsdiensten verbleven.