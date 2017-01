‘Roken kost wereldeconomie jaarlijks bijna biljoen euro’

Roken kost de wereldeconomie jaarlijks meer dan een biljoen dollar (circa 944 miljard euro), zo blijkt uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Amerikaanse National Cancer Institute dat dinsdag werd gepubliceerd.

De economische schade zit vooral in hogere zorgkosten en afgenomen productiviteit. De kosten die de gevolgen van roken met zich meebrengen overstijgen daarmee ruimschoots de wereldwijde belastingopbrengsten, die door de WHO worden geschat op zo’n 269 miljard dollar in de periode 2013-2014.

Tabaksconsumptie is volgens de onderzoekers bovendien een groeiend probleem. Volgens de berekeningen zullen in het jaar 2030 één derde meer mensen aan roken overlijden dan nu al het geval is. Waar het aantal tabaksgerelateerde doden wereldwijd momenteel rond de zes miljoen ligt, zal dat over dertien jaar acht miljoen zijn. Tachtig procent van de tabaksdoden zal tegen die tijd bovendien in landen met een gemiddeld laag inkomen vallen.

De onderzoekers noemen tabak de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak ter wereld. Hoewel regeringen volgens het rapport middelen tot hun beschikking hebben om tabaksgebruik te verminderen en doden te voorkomen, zijn daarin maar weinigen effectief. De meeste overheden vrezen volgens de onderzoekers dat het strikter reguleren van tabaksconsumptie negatieve economische effecten zal hebben. Het dinsdag gepubliceerde rapport moet die aanname ontkrachten, omdat de kosten de baten ruimschoots zouden overtreffen.

Naast het verhogen van de accijnzen, zijn andere aanbevelingen die de WHO in het rapport doet het aanwenden van die accijnzen voor grootschalige anti-rookcampagnes en -behandelingen.