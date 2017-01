Rijkswaterstaat bouwt tijdelijke dam bij stuw Grave

Rijkswaterstaat begint deze week met de bouw van een tijdelijke dam bij de beschadigde stuw in Grave. De dam moet ervoor zorgen dat het waterpeil in de Maas tussen Grave en Sambeek terugkeert naar de normale hoogte, zodat de scheepvaart daar kan worden hervat. Dat maakte Rijkswaterstaat dinsdag bekend.

Rijkswaterstaat verwacht dat de aanleg van de dam twee weken in beslag gaat nemen. Het bouwwerk komt stroomafwaarts van de stuw, en krijgt een breedte van 30 meter en een hoogte van ongeveer 5,6 meter. Het wordt aangesloten op de pijlers van de beschadigde waterkering. De aanvoer van bouwmateriaal is maandag al gestart.

Op 29 december voer een binnenvaartschip in dichte mist tegen de stuw. Daarbij ontstond een groot gat in de kering. Het waterpeil in de Maas en in het Maas-Waalkanaal zakte enkele meters, waardoor de wateren onbegaanbaar werden voor schepen. Door het gezakte waterniveau kwamen op verschillende plaatsen woonboten droog te liggen. Die kunnen nu weer los komen. Met waterpompen is Rijkswaterstaat sinds vorige week al bezig het waterpijl in het Maas-Waalkanaal te verhogen.