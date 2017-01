Piraterij op zee op laagste niveau sinds 1998

Het aantal gevallen van piraterij op zee was sinds 1998 niet zo laag als afgelopen jaar. Wereldwijd waren er 191 incidenten waarbij schepen werden geënterd of daartoe een poging werd gedaan, meer dan vijftig minder dan in 2015. Kapers werden wel gewelddadiger; het aantal ontvoeringen op zee nam toe.

Volgens het Internationale Maritieme Bureau (IMB), een waakhond van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), is het aantal ontvoeringen in 2016 verdriedubbeld ten opzichte van 2015 naar een totaal van 62 ontvoerde mensen. De meeste incidenten vonden plaats aan de westkust van Afrika en in wateren rondom Maleisië en Indonesië.

Suluzee en Golf van Guinee

Pottengal Mukundan, de directeur van IMB, zegt in een persverklaring:

“De daling is goed nieuws, maar sommige scheepsroutes blijven gevaarlijk. De escalatie van het ontvoeren van bemanning is een zorgelijke trend.”

Mukundan spoort overheden aan om de piraten op te sporen en te vervolgen. Het IBM heeft speciale waarschuwingen afgegeven om de Suluzee in de Filippijnen en de Golf van Guinee aan de westkust van Afrika te mijden.

Ook de kust van Somalië, de laatste jaren vaak in het nieuws wegens piraterij, blijft een gevaarlijke plek, aldus de waakhond. Piraterij rondom de Hoorn van Afrika is de laatste jaren wel stevig teruggedrongen door internationale antipiraterijmissies.