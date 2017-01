‘Ik geef aardig wat uit aan een detoxprogramma’

IN

‘In januari heb ik het doorgaans minder druk omdat de meeste mensen in de zorg dan wel aan het werk zijn. Als de vakanties beginnen, bijvoorbeeld in de zomer, vang ik vaak het werk van mensen op die weg zijn. Toch heb ik ook nu wel genoeg te doen, onder meer omdat ik bijna alle dagen van de week inzetbaar ben. Vroeger werkte ik ook de hele zondag en zaterdag, maar omdat ik ook tijd met mijn dochter wil doorbrengen neem ik nu alleen nog op zaterdagochtend werk aan.

„Op dit moment verzorg ik voor een paar maanden de zusters van een klooster in Veghel, dat is heel bijzonder werk. De meeste zusters hebben nauwelijks nog familie, dus de is zorg heel persoonlijk. Als verpleegster doe je alles voor ze, je bent echt bij ze in dienst. In een regulier verzorgingshuis is de zorg wat minder persoonlijk en moet je meer op de klok letten. Er is altijd nog zoveel te doen. En naast dat ik als zelfstandige mooiere zorg kan leveren, verdien ik ook nog eens meer dan toen ik in loondienst verpleegkundige was.

„Mijn man is ook zelfstandig ondernemer, hij werkt veel vanuit huis. Mijn onregelmatige werktijden zijn daarom goed te combineren met de zorg voor onze dochter. Mijn man organiseert dancefeesten. Ik help hem veel met brainstormen over hoe alles geregeld moet worden, maar ook met de op- en afbouw van de feesten. Ik ben vaak nog gastvrouw ook.”

Vaste lasten: Gezamenlijke woonlasten (1.150 euro), mobiel/internet/tv (150 euro), verzekeringen (500 euro), auto (100 euro), boodschappen (350 euro), abonnementen (75 euro), goede doelen (30 euro) Eigen lasten: sport (26 euro), kleding (75 euro) Laatste grote uitgave: vakantie Ibiza (600 euro) Sparen: verschilt per maand

Inkomen: 1.800 tot 2.500 euro netto

UIT

‘Elk jaar gaan mijn man en ik met vrienden een weekje op vakantie naar Ibiza. Onze dochter logeert dan bij opa en oma, niemand van de groep neemt hun kinderen op zo’n trip mee. Afgelopen herfst zaten we met zeventien man in een villa, lekker eten en drinken en naar het strand. Vroeger gingen we dan ook veel op stap, maar tegenwoordig trek ik dat niet meer zo goed. Voor onze dochter had ik voor elke dag dat we weg waren een klein cadeautje ingepakt, zodat ze kon aftellen tot de dag dat wij er weer waren. Ze had ons dit keer niet eens gemist.

„Naast kleding voor mijn dochter en voor mezelf geef ik op dit moment aardig wat uit aan een detoxprogramma waarmee ik probeer af te vallen. Het startpakket met voedingssupplementen, poeder voor shakes, recepten en een informatieboekje kostte al 120 euro en nu zit ik in het vervolgprogramma van 140 euro. Daar zitten onder andere aloë verasapjes in, dat is goed voor mijn darmen. Het werkt als een zeepje. Ik ben al 10 kilo afgevallen, dus het gaat de goede kant op. Het gaat bij mij altijd op en af wat betreft mijn gewicht, maar niet eerder had een dieet zoveel effect als nu. Zelfs de diëtiste die ik ooit bezocht heeft me niet zo goed geholpen. Nu is het een kwestie van volhouden en gezond blijven eten.”