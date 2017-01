OM in cassatie bij zes veroordelingen Valkenburgse zedenzaak

Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij zes van de 23 veroordelingen in de zogenoemde Valkenburgse zedenzaak. Er is cassatie aangetekend tegen de beslissing in hoger beroep om maar een minimale celstraf en een taakstraf aan de klanten van een minderjarige prostituee op te leggen, zo meldt het OM dinsdag.

Bij de rechtszaak werden ook vier klanten vrijgesproken. Tegen die beslissingen is geen cassatie aangetekend. Ook tegen zeventien veroordelingen gaat het OM niet in cassatie. In een verklaring zegt het OM over die keuze:

“Het OM heeft bij de selectie van zaken onder andere gekeken naar of er door de rechtbank een langere celstraf is opgelegd dan door het hof en naar de ernst van het seksueel misbruik en de ingeschatte kans op herhaling.”

Tussen 29 september en 14 oktober 2014 moest een destijds 16-jarig meisje gedwongen klanten ontvangen, waaronder in een hotel in Valkenburg. Haar pooier Armin A. is daarvoor tot twee jaar cel veroordeeld.

Seksuele integriteit

In totaal stonden er 27 mannen terecht, van wie er 23 werden veroordeeld. Eén man kreeg 180 dagen cel waarvan 178 voorwaardelijk in combinatie met een taakstraf, 22 anderen werden veroordeeld tot één dag cel en een taakstraf. Het OM had veel hogere straffen geëist.

Volgens het hof hadden de mannen de leeftijd van het meisje moeten controleren voor ze seks met haar hadden, maar is er geen bewijs dat ze het meisje tot seks dwongen of dat ze bewust op zoek waren naar seks met een minderjarige. Dat maakt lange onvoorwaardelijke celstraffen te zwaar, meent het hof.

Het OM is het daar niet mee eens en wil daarom dat de Hoge Raad zich over de strafmaat uitspreekt. De aanklager “vindt de redenering van het hof in strijd met de strekking en bedoeling van de wet: de bescherming van kwetsbare minderjarigen tegen inbreuken op hun seksuele integriteit”.