Nieuwe centrumrechtse regering in IJsland

IJsland heeft ruim twee maanden na de parlementsverkiezingen een nieuwe regering. De centrumrechtse coalitie onder leiding van de Onafhankelijkheidspartij van aankomend premier Bjarni Benediktsson presenteerde zich dinsdag in Reykjavik, zo meldt persbureau AFP. Benediktsson is sinds 2013 minister van Financiën.

De regering bestaat naast de Onafhankelijkheidspartij, met 21 zetels de grootste partij, uit de Vernieuwingspartij en de Glansrijke Toekomstpartij. Samen hebben ze 32 zetels, goed voor een kleine meerderheid in het IJslandse parlement dat 63 zetels kent.

De partijen hebben afgesproken dat het parlement mag beslissen of er een referendum over EU-lidmaatschap komt. In 2009 diende IJsland een verzoek in om lid van de EU te worden, maar in 2013 trok het land de aanvraag terug. De Onafhankelijkheidspartij is tegen EU-lidmaatschap, de andere twee coalitiepartijen zijn voor.

Eerder liepen onderhandelingen over een coalitie tussen de drie partijen nog stuk. Daarna probeerden de Groenen en de Piratenpartij tevergeefs een coalitie te vormen, waarna de Onafhankelijkheidspartij weer aan zet was.

Panama Papers

In april trad premier Sigmundur David Gunnlaugsson van de Progressieve Partij af, na politieke druk. Uit de Panama Papers bleek dat zijn vrouw een offshorebedrijf op de Britse Maagdeneilanden beheerde. Dat bedrijf bezat obligaties van drie IJslandse banken die in 2008 door speculatie omvielen.

Als gevolg van het aftreden werden vervroegde verkiezingen gehouden in oktober. Bij die verkiezingen leed de Progressieve Partij een grote nederlaag.