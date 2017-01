‘Marokko verbiedt productie en verkoop boerka’

Marokko heeft de verkoop en productie van boerka’s verboden. Dat meldt persbureau AFP op basis van diverse Marokkaanse media.

De Marokkaanse regering heeft het verbod nog niet officieel afgekondigd, maar op sociale media circuleert wel een document dat winkeliers opdraagt hun boerka’s uit de handel te nemen. Daarin staat dat kooplieden 48 uur hebben om zich van hun boerkavoorraad te ontdoen, voor deze in beslag wordt genomen.

🔴#MAROC : Le Ministère de l’Intérieur interdit la vente du voile intégral. Les commerçants ont 48 heures pour se débarrasser de leur stock. pic.twitter.com/caIkmQlZmV — Lies⚡️Breaker (@Lies_Breaker) 9 januari 2017

De regering zou het verbod hebben doorgevoerd uit veiligheidsoverwegingen. Volgens de Marokkaanse pers gebruiken misdadigers de boerka regelmatig als vermomming bij het plegen van hun misdrijven.

Tegenover de Marokkaanse nieuwssite Le360 zou een hooggeplaatste ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken het verbod hebben bevestigd:

“We hebben de maatregel genomen om de import, vervaardiging en verkoop van boerka’s te verbieden in alle steden en dorpen van het koninkrijk.”

Nikab

In sommige wijken van hoofdstad Casablanca heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken volgens de nieuwssite Media24 maandag zijn ambtenaren opgedragen lokale winkeliers in te lichten over het verbod. In de steden Taroudant en Ouislane zouden boerkaverkopers hetzelfde te horen hebben gekregen.

De meeste Marokkaanse vrouwen die hun lichaam bedekken, dragen een hoofddoek. Koning Mohammed VI is een voorstander van een gematigde vorm van de islam. De overwegend salafistische minderheid die wel een bedekkend gewaad draagt, woont vooral in het conservatieve noorden van het Noord-Afrikaanse land. Deze vrouwen kiezen meestal voor de nikab. Die laat alleen de ogen onbedekt, in tegenstelling tot de boerka, die het volledige gezicht van de draagster afschermt.