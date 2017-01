Marokko verbiedt boerkaverkoop voor terreurbestrijding

Marokko maakt een einde aan de productie en verkoop van boerka’s. Vertegenwoordigers van het centrale gezag, zogenoemde kaïds, hebben op verschillende plekken in het land mondeling of schriftelijk aan winkeliers laten weten dat het kledingstuk niet meer verkocht zal mogen worden. Verkopers kregen 48 uur de tijd om de boerka’s te verwerken tot andere kledingstukken. Anders wordt de handel door de overheid in beslag genomen.

Het zou gaan om een veiligheidsmaatregel. De vrees bestaat dat de boerka gebruikt zou kunnen worden bij een aanslag. Recent zijn er overvallen in Marokko gepleegd door mensen die wapens onder een boerka droegen.

De maatregel is niet officieel bekendgemaakt door de Marokkaanse overheid. Het ministerie van Communicatie reageert niet op vragen. Het komt in Marokko vaker voor dat maatregelen niet worden toegelicht. Het nieuws kwam via verschillende Marokkaanse media naar buiten. De site le360.ma voert een anonieme hooggeplaatste ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op die het verbod bevestigt: „We hebben de maatregel genomen om de import, vervaardiging en verkoop van boerka’s te verbieden in alle steden en dorpen van het koninkrijk.”

Boodschap aan winkeliers

Winkeliers in verschillende andere steden kregen dezelfde boodschap te horen. Op le360.ma vertelt een verkoper uit de wijk Habous van Casablanca dat hij bezoek kreeg van een kaïd. Deze door de gouveneur benoemde functionaris bracht hem van het verbod op de hoogte. Een handelaar uit Salé stelde op de site van Al Yaoum24 dat hij en zijn collega’s werd verteld dat „extremisten de boerka zouden kunnen gebruiken om terroristische aanslagen te plegen”.

De verkopers moesten een verklaring tekenen waarin stond dat ze de boerka niet meer zullen verkopen. Dit offer zouden ze moeten brengen voor de veiligheid van hun land. Op Twitter circuleert een door plaatselijke autoriteiten getekend document met een stempel uit de stad Taroudant. Daarin wordt de winkelier opgedragen binnen 48 uur de boerka’s uit zijn magazijn te verwijderen. Het is onduidelijk wat de juridische waarde ervan is.

De meeste Marokkaanse vrouwen die hun lichaam bedekken, dragen een hoofddoek. De overwegend salafistische minderheid die wel een bedekkend gewaad draagt, woont vooral in het conservatieve noorden van het Noord-Afrikaanse land. Deze vrouwen kiezen meestal voor de niqaab. Die laat alleen de ogen onbedekt. De boerka schermt het volledige gezicht van de draagster af.

Het dragen van de boerka en de niqaab is vooralsnog in Marokko niet verboden. Frankrijk en België kennen al wel een boerkaverbod. In Nederland is wetgeving daartoe in de maak.

Marokko kwam vorig jaar in het nieuws toen particuliere zwembaden de boerkini vanwege de veiligheid en hygiëne in de ban deden. De Marokkaanse overheid hield zich afzijdig. „Het boerkiniverbod in Marokko komt van particuliere instellingen”, stelde de Marokkaanse minister van Toerisme tegen het tijdschrift Jeune Afrique. „We zijn een islamitisch land dat ook individuele vrijheid en particulier initiatief respecteert.”