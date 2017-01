Le Pen zoekt nog 6 miljoen, biedt vader Jean-Marie hulp?

In de peilingen is het Front National vaak de grootste partij van Frankrijk. Maar de partij zit nog altijd even krap bij kas als voorheen. Net als bij eerdere verkiezingscampagnes heeft Marine Le Pen een groot gat in haar begroting. Voor de presidents- en parlementsverkiezingen van dit voorjaar schat ze zeker 20 miljoen euro nodig te hebben, maar in een interview vorige week zei ze dat er nog altijd 6 miljoen ontbreekt.

Dat komt, zegt ze steevast, door de Franse banken. Die weigeren haar „om mysterieuze redenen” geld te lenen. Presidentskandidaten die in de eerste kiesronde 5 procent van de stemmen halen en zich aan de regels houden, krijgen ongeveer de helft van hun campagne-uitgaven terug van de Franse staat. Voor parlementskandidaten geldt ongeveer hetzelfde. Het is voor Franse partijen dus gebruikelijk om naast de donaties en ledengelden voor campagnes ook ‘commercieel’ te lenen. Omdat Le Pen in peilingen op ruim 20 procent van de stemmen staat, zou een lening aan het FN „zonder risico” zijn.

Maar Franse banken denken daar anders over. Toen de partij in 2014 politiek onder vuur lag na een lening van 9 miljoen euro van de Russische First Czech-Russian Bank, maakte FN-penningmeester Wallerand de Saint-Just enkele Franse afwijzingen openbaar. De Groupe Crédit Mutuel-CIC schreef dat het rekening moest houden „met de diversiteit aan opinies van klanten, vennoten en bestuurders” en daarom „neutraal” wilde blijven. Andere banken reageerden vergelijkbaar of stuurden helemaal geen antwoord. Dat riekt naar „politieke motivering”, meent Le Pen. Maar dat de Franse justitie onderzoek doet naar onregelmatigheden bij haar campagne in 2012 zal ook niet geholpen hebben.

Desnoods lenen in het buitenland

Volksvertegenwoordigers van het FN moeten 10 procent van hun inkomen aan de partij afdragen – nu heeft de partij slechts twee mensen in de Assemblée (Franse Tweede Kamer), twee in de Senaat en twintig in het Europees Parlement. Een groot deel van de circa 85.000 partijleden heeft volgens Franse media een betalingsachterstand. Daarom moet de partij volgens Saint-Just wel lenen, desnoods in het buitenland. „We sluiten niemand uit, of het nu Rusland, Argentinië of de Verenigde Staten zijn. Of waarom niet het Midden-Oosten?”

In 2016 zou het FN totaal 45 banken hebben aangeschreven, maar geen enkele reageerde positief. De eerdere Russische lening kwam, volgens nieuwssite Mediapart, vooral om politieke redenen: Le Pen steunde het referendum waarmee de annexatie van de Krim door Rusland werd gelegaliseerd en werd op die manier bedankt. Volgens Saint-Just wilde de bank in de eerste plaats goed geld verdienen: de te betalen rente zou 6 procent bedragen.

Juist deze bank is vorig jaar zijn licentie kwijtgeraakt. Hoewel het FN zelf zegt niets uit Rusland te hebben vernomen, zou het Russische Agentschap voor Depositogarantie (ASV) de geleende 9 miljoen van de First Czech Russian Bank voortijdig willen terugvorderen, bleek vorige week.

Dat nieuws had voor het FN op geen slechter moment kunnen komen. Eind 2016 al moest de partij diep door de knieën voor een lening bij een fonds dat door Le Pens vader, partij-oprichter Jean-Marie Le Pen, geleid wordt. Hij heeft in 1988 voor het FN een ‘micropartij’ opgericht om enkele regels voor campagnefinanciering te kunnen omzeilen. Terwijl politieke partijen jaarlijks 4.600 euro per donateur mogen ontvangen, ligt dat maximum voor een micropartij op 7.500 euro. Jean-Marie Le Pen, door zijn dochter vorig jaar uit de partij gezet, zou hebben ingestemd met een lening van 6 miljoen aan de partij voor de komende verkiezingen.

Marine Le Pen kreeg maandag in haar strijd tegen de banken steun uit onverwachte hoek. De uiterst linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon vroeg de banken om „mededogen” met het FN. „Het is onrechtvaardig”, zei hij bij BFMTV. Of je verbiedt het FN „als partij die gevaarlijk is voor de democratie”, of je accepteert het bestaan. „In dat geval is er geen enkele reden voor een bankier om haar uit te sluiten”, zei hij.

Dat bankiers Le Pen op ethische gronden een „trap na geven”, vindt Mélenchon niet erg consequent. „Gewoonlijk heeft u geen moraal”, richtte hij zich tot de banken, „doe dan niet alsof u die deze keer wel heeft.”