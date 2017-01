Manifest: laat politici eerlijk zijn over welke zorg niet meer kan

Politieke partijen hebben het in de verkiezingscampagnes niet over de echte problemen in de zorg. Ze ruziën te veel over ‘populaire onderwerpen’ zoals het eigen risico of wijziging van de euthanasiewetgeving, omdat ze daar kiezers mee willen trekken. Belangrijke thema’s zoals wantrouwen tussen artsen en zorgverzekeraars of grenzen aan publieke betalingen voor behandelingen van patiënten komen amper aan bod en dat moet veranderen.

Dat zijn de belangrijkste punten uit een manifest van een groep van ruim twintig prominente artsen, bestuurders en hoogleraren in de zorg, samen huisartsenactiegroep ‘Het roer moet om’ – die eerder steun kreeg van 8.000 huisartsen. Cruciale thema’s ontbreken in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen.

De oproep komt van onder meer ziekenhuisbestuurder Marcel Levi, zorgondernemer Loek Winter, directeur Chris Oomen van zorgverzekeraar DSW, de bestuursvoorzitters van verschillende ziekenhuizen en de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ze hopen de discussie een andere wending te geven en eisen dat politieke partijen „eerlijk” zijn over de keuzes die ze in de zorg willen maken. In hun manifest voor politici staat onder meer: „Durf te zeggen dat er voor bepaalde zorg geen publiek geld beschikbaar is.”

DSW-bestuursvoorzitter Oomen zegt dat in zijn ogen het debat richting de verkiezingen te veel gaat over „makkelijk behapbare onderwerpen” zoals het eigen risico. Diverse politieke partijen liggen daarover in de clinch – sommige partijen willen een lager eigen risico. Oomen: „Het is een belangrijk onderwerp, maar ook relatief klein. Welke grenzen stellen wij aan de behandeling van ernstig zieken en ouderen. Hoeveel publiek geld willen we daarvoor betalen: dat zijn de echt grote vragen waarover nauwelijks debat wordt gevoerd.”

De oproep is een initiatief van huisartsen Toosje Valkenburg, Peter de Groof en Bart Meijman. Zij waren met twaalf collega’s de drijvende krachten achter huisartsenoproer ‘Het roer moet om’, dat uiteindelijk minister Schippers (VVD, Zorg) zover kreeg dat zij zich hard maakte voor minder bureaucratie in de huisartsenzorg.

Meijman en De Groof hopen dat hun oproep zorgt voor meer realisme in de politiek. De begroting van het ministerie van Volksgezondheid bedraagt 90 miljard euro en er is politieke consensus over dat dit bedrag niet mag groeien. De Groof: „Dat betekent keuzes maken, ook op basis van ideologie. Voor dat geld kunnen we nu eenmaal niet álles doen. We willen dat politieke partijen daar eerlijk over zijn. Er moeten keuzes gemaakt worden over grote vraagstukken zoals de grenzen aan medische behandelingen omdat ze duur zijn.”

Eerder leverde André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederlandook felle kritiek op de houding van de politiek ten opzichte van de zorg.