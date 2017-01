Dev Patel: ‘In India was ik een buitenstaander’

Dev Patel (26) omschrijft zichzelf als „een onverbeterlijke knuffelaar”. Hoort hij je zeggen dat je zijn vorige film (The Man Who Knew Infinity, 2016) wel kon waarderen, dan landt een lange arm op je schouder. „Níemand zegt ooit iets over die film! Mag ik?” Patel wacht niet op antwoord.

We treffen de Britse acteur kort voordat hij, half december, zijn Golden Globe-nominatie krijgt voor de film Lion. Patel is het middelpunt van „een exclusieve privé-party om Dev te eren”, meldt de uitnodiging. In Lion, van producent Weinstein, speelt hij een uit India geadopteerde jongeman in Australië, die op zoek gaat naar zijn verleden. Weinstein presenteert het als „de doorbraakrol” van Patel, die we kennen van Slumdog Millionaire (2008). In het penthouse-met-dakterras in Beverly Hills waar het feest plaatsvindt, is het een selfie-festijn met champagne. Als een volleerd politicus schudt de acteur handen.

Wanneer de Globes en Oscars in zicht komen, gaan in Hollywood de remmen los om onafhankelijke films onder de aandacht te brengen. Screenings, interviews, signeersessies en een eindeloos aantal handen om te schudden – of in Patels geval: lijven om te omhelzen. Als de beste politici lijkt hij te genieten van de aandacht en het campagne voeren. Hij combineert charisma met een sterk geheugen: „Goed je weer te zien”, roept hij na één eerdere korte ontmoeting.

De perfecte underdog

Spotlight en Room vervulden een jaar geleden de rol van underdog tegen de grote studio-films. Dit jaar wil Weinstein Lion positioneren als de kleine film die het best kan opnemen tegen een favoriet als musical La La Land. Het verhaal over een straatarm, verdwaald jongetje uit India dat bij adoptieouders in Australië belandt, is een perfect onderwerp voor een ‘kwaliteits-indie’. Het is sociaal-bewogen, waargebeurd, en „zo intens dat het je kop niet meer uit wil”, vertelt Patel.

Met ouders afkomstig uit de Indiase minderheid in Kenia, groeide Patel op in de middenklasse van Londen. Als kind was hij zo energiek dat taekwondo de beste uitlaatklep was. Maar op school dook hij ook in de toneelwereld, om een rol te krijgen in de Britse tienerserie Skins. De jonge acteur viel op, won prijzen en mocht spelen in Slumdog Millionaire.

De kunst was om niet alleen getypecast te worden in ietwat clichématige rollen van kruiperige Indiër (The Best Exotic Marigold Hotel, 2011) of Goede Vreemdeling (The Man Who Knew Infinity). Daarom greep Patel de kans om een nerdy tv-journalist te spelen in de serie Newsroom. Net als in Lion wist hij in die rol slimme humor met intense ernst te combineren; onder een jong publiek in de VS werd hij geliefd.

Anders dan zijn collega’s die tijdens dit prijzenseizoen het Hollywood-circuit ‘doen’, lijkt Patel zichzelf te blijven. Het promoten van Lion gaat hem makkelijk af omdat de film hem raakte. „Voor iemand die eruitziet als ik zijn er vrijwel geen grote rollen als deze. Ik bedoel, een prachtscenario, Nicole Kidman en Rooney Mara doen mee, en het is ook nog een lofzang op diversiteit en liefde.” Deels werd de film opgenomen in India. Dat was een schokkende ervaring, vertelt Patel. „Surrealistisch om ergens heen te gaan waar je er hetzelfde uitziet als iedereen, terwijl je een complete buitenstaander bent. Het einde van de film weet die ervaring te vangen.”

Dat Lion mooie recensies kreeg en werd genomineerd voor een Globe is een doorbraak, vindt Patel. Want in de diversiteitsdiscussie van Hollywood zijn Aziatische acteurs het ondergeschoven kindje. „Dit is een revolutie voor talloze jonge acteurs met een uiterlijk als ik.”