‘Ik voelde me niet thuis tussen de zeelui’

Hoogtepunt: „Dat ik niet meer ’s nachts hoef te werken.”

Dieptepunt: „Soms mis ik de zonsopgang op zee, die is echt heel bijzonder.”

Mannen met grote baarden

„Hoe vertel ik dit in vredesnaam aan mijn ouders? Dat dacht ik, toen ik na mijn bachelor sociologie aan de universiteit besloot naar de zeevaartschool te gaan. Ik woonde op een woonboot en had een heel romantisch beeld van de zeevaart: mannen met grote baarden, die lurkend aan hun pijp mijmerend over de zee turen en iedere havenstad op hun duimpje kennen. Vooral dat laatste trok me aan. Ik was bang dat ik als socioloog zou wegkwijnen in een achterkamertje van de universiteit terwijl ik eigenlijk de wereld wilde zien.

Wereldvreemde meningen

„Al in de eerste week van mijn stage als stuurman ontdekte ik dat mijn beeld weinig te maken had met de werkelijkheid. Havens verlaat je vaak zonder aan wal te zijn geweest en tijd om mijmerend over de zee te turen heb je ook niet: je werkt, eet of slaapt. Als stuurman miste ik bovendien uitdaging. Eenmaal op zee, vaart een schip vrijwel vanzelf en ik had moeite met de strikte hiërarchie aan boord. Tussen de zeelui voelde ik me niet op mijn gemak. Velen hebben nogal wereldvreemde meningen. Je leeft in een soort microkosmos, totaal los van de maatschappij.

Veerdienst

„Stoppen was echter geen optie. Ik was al boven de dertig en net voor het eerst vader geworden. Opnieuw beginnen zat er niet in. Ik doe dit tot ik de kans krijg leraar te worden, dacht ik, en zo ging het ook. Na mijn studie werkte ik nog drie jaar op een veerdienst van Stena Line, tussen Hoek van Holland en Engeland. Daar had ik het overigens veel beter naar mijn zin dan op mijn stageplek.

Nóg een carrièreswitch

„Daarna zei ik volmondig ja toen mijn oude opleiding een docent zocht. Inmiddels onderwijs ik alweer anderhalf jaar nautische vakken en dat bevalt me uitstekend. Ik ben dicht bij mijn familie en leer elke dag iets nieuws. In september begin ik alsnog aan een master: onderwijskunde. Daarmee kun je ook terecht in de beleids- of adviessector, dus wie weet komt er wel nóg een carrièreswitch aan.”