Kun je deze individuen zien?

‘Can you see me’ is de naam van dit fotoproject dat poogt de wereld van een groep jongeren tussen de 20 en 30 jaar, die in 2014 en 2015 naar Nederland zijn gevlucht, te laten zien.

Frisdrankblikjes werden tot een ‘pinhole camera’ gemaakt. Daarmee konden de jongeren foto’s maken die iets vertellen over hun leven.

Het project is bedacht door visueel antropoloog Josje Priester (die hierbij steun kreeg van Stichting De Vrolijkheid, die zich inzet voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra). De bedoeling was om de individualiteit van de jongeren te benadrukken. Het zijn individuen die hun land zijn ontvlucht en dus geen ‘vluchtelingen’, dat is wat Priester wilde laten zien.

Priester heeft de jongeren geleerd van frisdrankblikjes een pinhole camera te maken. Ze hebben alles zelf gedaan: van het maken van de camera’s en het fotograferen tot het ontwikkelen van de foto’s.

Deze woensdag is de tentoonstelling voor het eerst te zien in de galerie van de Melkweg in Amsterdam.

Titel: Family (2014). “Ik ben hier met mijn familie, maar ik mis de rest. Mijn vrienden.” Mohammed Hassan (1994, Jemen)

Titel: Mescalina Society (2014). “Het is armoede om jezelf te moeten censureren en blij te moeten zijn met de illusie van een klein beetje vrijheid.” Siyavash (1990, Iran)