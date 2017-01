Hof: ‘Integratie belangrijker dan godsdienstvrijheid’

Zwitserland mag ouders van moslimmeisjes verplichten hun dochter naar het gemengd schoolzwemmen te sturen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dat dinsdag bepaald in een zaak die was aangespannen door moslimouders die weigerden hun kinderen naar zwemles te laten gaan.

Het hof erkent dat met de bepaling de vrijheid van godsdienst in het geding komt, zoals de ouders betoogden, maar zegt dat het geen schending van dat recht is. In een verklaring stelt het instituut dat het integratieproces voor moslimkinderen dat gepaard gaat met activiteiten als schoolzwemmen zwaarder weegt:

“Het belang van kinderen in het meedoen aan gemengd zwemmen ligt niet alleen in het leren zwemmen, maar vooral in het meedoen aan een activiteit met alle andere leerlingen, met geen uitzondering op basis van afkomst van het kind of de religieuze of filosofische overtuigingen van zijn ouders.”

Judgment Osmanoglu and Kocabas v. Switzerland - compulsory mixed swimming lessons and religious convictionshttps://t.co/JbFYGdaikl#ECHR — ECHR Press (@ECHR_Press) January 10, 2017

Verstrekkende gevolgen

Volgens NRC-redacteur Marc Leijendekker kan de uitspraak van het Hof verstrekkende gevolgen hebben voor soortgelijke zaken in de EU, niet alleen wat betreft gemengd zwemmen.

“Het is een discussie die vaak speelt: de godsdienstvrijheid tegenover sociale integratie. De Europese rechter heeft nu bepaald dat het laatste belangrijker is dan het eerste.”

Dat is, aldus Leijendekker, zeer opvallend.