Eerste westerse journalist die uitbreken WO2 meldde overleden

Clare Hollingworth, de eerste westerse journalist die meldde dat de Tweede Wereldoorlog (1939 - 1945) was uitgebroken, is op 105-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media en de Foreign Correspondents’ Club of Hong Kong dinsdag. De Britse correspondent reisde op 1 september 1939 langs de Pools-Duitse grens toen zij de troepen van de Wehrmacht de grens met Polen zag oversteken.

Hollingworth was nog geen week in dienst bij The Daily Telegraph toen ze de troepenopbouw van duizenden Duitse militairen, tanks en artillerie aan de Poolse grens zag. Dit was voorpaginanieuws op 29 augustus. Toen de Duitse invasie op 1 september van start ging, belde ze de Britse ambassade in Warschau, maar daar was men sceptisch. Om hen te overtuigen hield Hollingworth de telefoon uit het raam zodat de diplomaten zelf de langs marcherende Duitse troepen konden horen.

Clare Hollingworth, the journalist who broke the news about the start of WWII, has died aged 105. pic.twitter.com/7YH8IjZ2hI — BBC Archive (@BBCArchive) 10 januari 2017

‘Scoop of the century’

De ambassade briefde het door aan het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat nog nergens van wist. De primeur van Hollingworth wordt vaak “the scoop of the century” genoemd. Later in de oorlog deed ze nog verslag vanuit Roemenië, Turkije, Griekenland en Egypte. Ze leerde vliegen en parachutespringen.

De journaliste hield het niet bij verslag doen. Tijdens de oorlog regelde zij Britse visa voor duizenden mensen, zodat zij het strijdtoneel konden ontvluchten.

Correspondentenbestaan

Na zo’n veelbelovende start wilden media maar wat graag met Hollingworth samenwerken. Zij werkte als correspondent in Israël, de Palestijnse gebieden, Algerije, China, Jemen en Vietnam. In 1946 overleefde ze een aanval op het Koning David-hotel in Jeruzalem door de rechts-zionistische strijdgroep Irgun, waarbij 91 personen om het leven kwamen. Ze was de eerste en laatste buitenlandse journalist die de Perzische sjah Reza Pahlavi interviewde.

Ondanks haar hoge leeftijd, hield Hollingworth volgens de BBC tot het einde van haar leven haar paspoort altijd bij de hand voor het geval ze opgeroepen zou worden voor een opdracht.

Hollingworth werd in 1911 geboren in Leicester. In haar jeugd raadde haar moeder haar nog af om journalist te worden. Ze trouwde tweemaal. Sinds 1981 woonde Hollingworth in Hongkong, waar ze zich bijna dagelijks liet zien op de Foreign Correspondents’ Club.