Duitse oud-president Roman Herzog (82) overleden

De Duitse oud-president Roman Herzog is op 82-jarige leeftijd overleden, zo maakte het bureau van de huidige president Joachim Gauck dinsdag bekend. Van 1994 tot 1999 vervulde Herzog in de Bondsrepubliek het presidentschap. De jaren daarvoor was hij onder meer minister van Onderwijs en Wetenschappen en president van het constitutioneel gerechtshof.

De CDU-politicus wordt vooral herinnerd als de man die de Bondsrepubliek waarschuwde voor een zogenaamde “hervormingsmoeheid”. Tijdens een toespraak in 1997 bekritiseerde hij Duitsland voor het onnodig vertraging van sociale en economische hervormingen.

“Durch Deutschland muss ein Ruck gehen“, zijn de beroemd geworden woorden waarmee hij het land opriep heilige huisjes achter zich te laten en verstikkende wetgeving aan te passen, om niet achterop te raken bij innovatieve landen in Azië. Duitsland kampte in die tijd met een hoge werkloosheid. De speech zou later bekend worden als de “Ruck-Rede.” Het zou nog jaren duren voor hervormingen aan de Duitse verzorgingsstaat daadwerkelijk werden doorgevoerd.

Holocaust herinnering

Herzog was ook de president die een nationale herdenkingsdag instelde voor slachtoffers van de Holocaust. Vanaf 1996 wordt in Duitsland jaarlijks op 27 januari, de dag dat vernietigingskamp Auschwitz bevrijd werd, stilgestaan bij de slachtoffers van de Holocaust. De dag moest Duitsers volgens Herzog aan hun duistere verleden herinneren en toekomstige generaties waakzaam houden.

In 1994 woonde Herzog de herdenking van de opstand in het getto van Warschau in Polen bij, die dat jaar vijftig jaar geleden plaatsvond. In een veelgeprezen toespraak vroeg Herzog de Polen om vergiffenis voor de Duitse oorlogsmisdaden.

Herzog werd op 5 april 1934 geboren in de Beierse plaats Landshut. Hij werd 82 jaar oud.