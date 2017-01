Doodstraf voor kerkschutter South Carolina Dylann Roof

De jury van een rechtbank in de Amerikaanse staat South Carolina heeft Dylann Roof, de extreemrechtse terrorist die in 2015 negen Afro-Amerikaanse kerkgangers doodschoot, veroordeeld tot de doodstraf. Dat meldt persbureau Reuters. Het is de eerste keer dat een federale rechtbank iemand voor een haatmisdrijf tot de doodstraf veroordeelt.

In november oordeelden de twaalf juryleden al dat de jonge Amerikaan schuldig is aan alle 33 aanklachten die tegen hem stonden, waaronder het plegen van een haatmisdrijf. Met het opleggen van de doodstraf volgt de jury de strafeis van de openbare aanklager in de staat, die in 2015 de doodstraf eiste.

Roof (22) sprak afgelopen week tijdens de rechtszaak voor het eerst de jury toe. Opvallend was volgens AP dat hij de juryleden niet verzocht hem geen doodstraf op te leggen, iets wat hij dinsdag ook naliet. De schutter zei geen geheimen te willen achterhouden en benadrukte dat hij psychologisch niks mankeerde. In november verklaarde een rechter hem in de zaak toerekeningsvatbaar.

Roof deed zijn eigen verdediging en ging niet tegen de aanklachten in. De aanklagers gaven fragmenten vrij van een logboek dat de schutter bijhield in de gevangenis. “Ik wil graag duidelijk maken dat ik geen spijt heb van wat ik heb gedaan”, schreef Roof daarin.

“Ik heb geen traan gelaten voor de onschuldige mensen die ik heb vermoord.”

Aanslag in historische kerk

Tijdens een bijbelstudie in de historische Emanuel African Methodist Episcopal Church schoot Roof in juni 2015 negen Afro-Amerikaanse kerkgangers dood. Drie mensen overleefden de aanslag. Eén van hen liet hij bewust in leven zodat zij aan de wereld kon vertellen waarom hij de Afro-Amerikaanse kerk had aangevallen. Roof, die kort na de aanslag gearresteerd werd, handelde vanuit racistische motieven. “Ik moet dit doen. Jullie verkrachten onze vrouwen en nemen het land over”, zei hij tijdens het schieten.

Bekenden van de schutter zeiden dat hij met de aanval op de kerk een burgeroorlog hoopte te ontketenen. Onder meer een extreemrechts manifest en foto’s van Roof met de Confederatievlag - die door sommigen als racistisch symbool wordt gebruikt - doken op.

Een foto van schutter Dylann Roof. De foto, waarop hij een Confederatievlag vasthoudt, komt van zijn (inmiddels offline gehaalde) website. Foto Reuters

Roof koos met de Emanual African Methodist Episcopal Church niet zomaar een plek uit. De Episcopal Church, gesticht in 1816, was de eerste zwarte kerk in het zuiden van de Verenigde Staten. In tijden van slavernij hielden Afro-Amerikanen er heimelijk hun verboden kerkdiensten. Het gebedshuis speelde een hoofdrol in de Burgerrechtenbeweging, zo hield Martin Luther King er ooit een toespraak.

Kerken vaker doelwit

Kerken in het zuiden van de VS zijn vaker doelwit geweest van racistisch gemotiveerde aanslagen. In een kerk voor Afro-Amerikaanse gelovigen in Alabama werd in 1963 een bomaanslag gepleegd door de Ku Klux Klan. Vier jonge meisjes kwamen toen om het leven.

“Extreemrechts geweld komt overal in Amerika voor”, schreef correspondent Guus Valk in 2015 in de nasleep van de aanslag in Charleston.