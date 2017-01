Dit vliegveld heeft een eigen geheime dienst

Een extremist die met een raketwerper verstopt zit in de bosjes. Een medewerker van de bagageafdeling die een bom aan boord van een vliegtuig smokkelt. Een onrustige man met een grote rugzak die voor de hoofduitgang uit een taxi stapt. Los Angeles International Airport - kortweg bekend als LAX - is met 75 miljoen passagiers per jaar de op zes na drukste luchthaven ter wereld. En zoals alle megavliegvelden, is LAX een joekel van een doelwit voor terroristen en andere kwaadwillenden.

Daarom heeft de Californische luchthaven sinds 2014 een eigen inlichtingendienst. Deze longread van The Atlantic vertelt over het ontstaan van de dienst, de bedreigingen waarmee ze moet omgaan, en haar toekomst. Want nu is de LAX-inlichtingendienst nog een experiment, maar ze zou zomaar aan de basis kunnen staan voor een revolutie op veiligheidsgebied:

“Het klinkt als science fiction, maar LAX zou over twintig jaar een sterkere inlichtingenpositie kunnen hebben dan veel bondgenoten van de Verenigde Staten. Agenten van LAX zijn dan in andere landen actief, waar ze contact onderhouden met informanten en dreigingen in de kiem smoren. Het zou een tijdperk zijn waarin vliegvelden, bruggen, havens en tunnels hun eigen versie van de CIA hebben - en LAX zou de eerste zijn geweest.”

Zwakke plekken

En net zoals Schiphol klaagt over een gebrek aan marechaussees, heeft ook LAX zijn zwakke plekken. In één van de vele hotels met uitzicht op de start- en landingsbanen kan een terrorist ongestoord zijn videocamera neerzetten om de vliegtuigen te filmen, ter voorbereiding op een duistere daad. Aan de westkant van het vliegveld ligt een voormalige villawijk, waarvan de overwoekerde restanten nu een ideale schuilplaats zijn voor lieden met kwaad in de zin. En een aanslagpleger kan makkelijk opgaan in de mensenmenigte in de terminals.

Incidenten zijn er al herhaaldelijk geweest. Autobommen, aanvallen met messen en pistolen - LAX heeft ze allemaal wel eens voorkomen of meegemaakt. De politiemacht van het vliegveld - 500 agenten sterk - is dan ook bloedserieus.

Terecht natuurlijk, maar soms leidt alle ernst tot pure kolder. Zoals die keer toen de aanwezigheid van een man met een zwaard in Zorro-pak tot enorme paniek leidde. Passagiers waren al de startbaan op gevlucht, toen zijn zwaardje van plastic bleek. Maar, zoals een van de leiders van de inlichtingendienst zegt:

“Je weet nooit wat je kunt verwachten.”