De zelfpromotie van Kouachis’ mentor gaat Fransen te ver

In de week dat Frankrijk de aanslagen van januari 2015 herdenkt, is ophef ontstaan over de zelfpromotie van een ongenode gast. Farid Benyettou, ruim vijftien jaar geleden de mentor van de broers Kouachi die het bloedbad bij Charlie Hebdo aanrichtten, publiceerde een boek over zijn radicalisering en inkeer dat juist nu is uitgekomen. Een tv-optreden op zaterdag, precies twee jaar na de aanslag, schoot slachtofferorganisaties in het verkeerde keelgat. De nu 35-jarige Benyettou verscheen met hipsterpet, zonnebril en leren jasje op tv-zender C8 om uit te leggen hoe hij als zelfverklaard emir bij het Parijse Parc des Buttes-Chaumont in 2003-2004 Chérif en Saïd Kouachi onder invloed bracht van het salafisme. Samen hielpen ze jongeren voor Al-Qaeda naar Irak af te reizen.

Benyettou werd in 2005 gearresteerd en veroordeeld tot vijf jaar celstraf, waarvan hij er vier uitzat. In het gevang zette hij zijn bekeringsijver voort en toen hij in 2009 vrijkwam was Chérif weer de eerste die hij zag, zei hij eerder al in een gesprek met Le Parisien. Toen hij in de volgende jaren met een Franse beurs een opleiding tot verpleegkundige volgde, kwam hij naar eigen zeggen tot het inzicht dat hij verkeerd bezig was. Met de Kouachis hield hij echter tot vlak voor de aanslag contact.

Of hem dat medeverantwoordelijk maakt? „Ja natuurlijk”, zei hij met piepende stem op de vraag van de tvpresentator (video). „Ik heb een ideologie van haat gepredikt, een ideologie die oproept mensen te vermoorden.”

Om aan te tonen dat hij echt veranderd is, diepte hij aan het eind van het gesprek een button met de tekst ‘Je suis Charlie’ op uit zijn broekzak.

Al in januari 2015 kwam uit dat Benyettou als stagiair in het Parijse ziekenhuis werkte waar een deel van de slachtoffers behandeld is. De directie zei toen dat hij niet met hen in contact is geweest. Een half jaar na de aanslagen zou hij de omstreden deradicaliseringsexpert Dounia Bouzar hebben benaderd. Zij nam hem in dienst om andere jongeren af te houden van een vertrek naar het kalifaat. Zijn boek Mon djihad, itinéraire d’un repenti (Mijn jihad, traject van een spijtoptant) heeft hij samen met haar geschreven en biedt volgens haar een „boodschap van hoop”.

Dat zien nabestaanden anders. „Alsof je een sigarettenmerk vraagt zich te ontfermen over antitabaksreclames”, reageerde Charlie-medewerker Patrick Pelloux. Twee senatoren dienen een klacht in bij het Franse commissariaat voor de media over wat volgens hen een „provocatie richting de slachtoffers van islamistisch terrorisme” is. Slachtoffergroepen noemen het „nauwelijks verhuld eerherstel” van de mentor van de broers Kouachi „onacceptabel”. Benyettou heeft laten weten van verdere mediaoptredens af te zien.