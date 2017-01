De albums van deze week: van romantische metal tot Vlaamse elektropop

●●●●●

Run The Jewels: Run The Jewels 3

Hiphop: Run The Jewels is het verhaal van twee zeer verschillende rappers – El-P uit New York en Killer Mike uit Atlanta – die elkaar na lange solocarrières leerden kennen en onverwacht nieuw creatief vuur in elkaar aanwakkerden. Voorganger Run The Jewels 2 was volgens Stereogum, Complex en Pitchfork het beste popalbum van 2014.

Ook op Run The Jewels 3 zijn de soms loodzwaar klappende beats afwisselend ziedend en opruiend, en futuristisch en funky. En zijn Killer Mike en El-P een perfect op elkaar ingespeeld dynamisch duo dat ronkende zinnen afvuurt op een wereld vol tumult. Hun opschepraps, hun strijdbare slogans over onderwerpen van gentrificatie tot individuele vrijheid; hun rauwe humor en voorliefde voor razende rijmschema’s vol boeiende details; de formule is nog niet uitgewerkt, maar na liefst vier grote projecten in nog geen vijf jaar wel overbekend. Eigenzinnige gastvocalisten als Danny Brown en Trina zorgen voor broodnodige variatie. Saul van Stapele