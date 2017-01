Bij de politie lopen de emoties op na overlijden agent

Foto’s van kaarsen, bloemen en politiepetten werden dinsdag rondgetwitterd door politie-eenheden uit het hele land. Zij toonden zich aangeslagen door het overlijden van agent Mario (36). Hij raakte zwaargewond door een aanrijding in Den Haag tijdens de jaarwisseling.

Mario’s dood heeft een grote solidariteitsactie teweeggebracht. Bij het politiebureau aan de Heemstraat in Den Haag zijn honderden bloemen en kaarten bezorgd. Op het bureau komt een condoleancetafel te staan. Haagse politieauto’s rijden de komende dagen met een rouwlint om hun antenne. Vlaggen van alle Nederlandse bureaus gaan op de dag van de uitvaart halfstok.

„De gebeurtenis heeft veel losgemaakt bij de collega’s”, zegt een woordvoerder van de Haagse politie. Het komt deels doordat de solidariteit van nature groot is binnen de politieorganisatie. „Velen denken: dit had mij ook kunnen overkomen. Iedere agent kent het gevoel dat je in dichte mist langs de weg staat en de auto’s langs je heen scheuren”, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond.

Veel emoties

Maar de steunactie legt nog iets anders bloot. De omstandigheid waaronder de aanrijding plaatsvond, maakte onder agenten veel emoties los. Terwijl agenten die na het ongeluk hulp probeerden te verlenen aan Mario, werden hun collega’s die verderop het plaats delict afzetten, bekogeld met stenen en vuurwerk. In diezelfde nacht werden ook in Barneveld agenten bekogeld met vuurwerk.

Beide incidenten werden opgevolgd door opmerkelijke reacties vanuit de politie. De Barneveldse wijkagent Roy Poortman schreef op Facebook een persoonlijk bericht aan de onbekende dader: „Wat was het toch jammer dat je vanuit een groep durft om een nitraat te gooien naar mijn collega en mij. Helaas kon ik je door de mist niet zien en persoonlijk bedanken dat mijn gehoor weg was.” Na het incident in Den Haag vielen agenten op Twitter minister Ard van der Steur van Veiligheid aan, die zijn afschuw uitsprak over het gooien van vuurwerk naar de politie. „Soms past het U meer om te zwijgen. Dat is Nu. Middelen om het werk te doen zijn ondermaats en geen politieke steun”, twitterde een Haagse teamchef – hij moest het bericht later verwijderen.

Frustratie

Volgens Jan Struijs van de Politiebond zijn het uitingen van frustratie over de reorganisatie van de politie. In 2013 zijn de 26 politiekorpsen samengevoegd tot één Nationale Politie. Dit heeft volgens de vakbonden veel negatieve gevolgen gehad. Zij klagen over te weinig geld, te weinig wijkagenten, te weinig waardering. „Juist tijdens zo’n jaarwisseling is de wijkagent cruciaal. Die kent de oproerkraaiers en kan het rustig houden. Maar door de reorganisatie zijn er te weinig wijkagenten. Veel politiemensen zijn er ongelofelijk boos over dat hen allerlei dingen zijn beloofd die niet worden nagekomen.”

Wat de afgelopen jaren wél is verbeterd, is de aandacht voor de mentale gesteldheid van agenten na een incident, zoals het overlijden van een collega. Waar de regiokorpsen voorheen op eigen houtje hulp organiseerden, heeft de Nationale Politie twaalf loketten opgetuigd die bemand worden door psychologen, maatschappelijk werkers en artsen. Hier kunnen agenten met klachten terecht. Hun mentale welzijn staat nadrukkelijk op de agenda sinds duidelijk werd dat jaarlijks duizenden agenten kampen met psychische klachten als gevolg van hun werk.

Het risico op suïcide is onder agenten hoger dan in andere beroepsgroepen. Sinds 2013 heeft de politie een meldpunt voor PTSS (posttraumatische stressstoornis). Vanaf 2015 krijgen leidinggevenden voorlichting over hoe zij PTSS bij agenten kunnen voorkomen en heeft de politie een eigen ‘korpspsycholoog’.

Na het overlijden van Mario staan de teams met psychologen en maatschappelijk werkers klaar om hulp te bieden, laat de Haagse politie weten. „Wie behoefte heeft om erover te praten, kan dat doen. De leidinggevenden zullen de komende periode erg opletten hoe het met iedereen gaat”.