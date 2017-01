Bekende Haagse straatzanger Chuck Deely overleden

De populaire Haagse straatzanger Chuck Deely is maandag op 66-jarige leeftijd overleden in het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. De van oorsprong Amerikaanse zanger speelde sinds 1994 vrijwel dagelijks bij het Centraal Station en in het centrum van Den Haag, vooral rockmuziek uit de jaren 60 en 70. Hij componeerde ook zelf nummers in die stijl. Zijn stemgeluid deed aan Neil Young denken, aldus het VPRO-programma 3 voor 12.

Deely was erg geliefd. Vico Sneep van het Haags Popcentrum zei tegen de VPRO over Deely: „Ik denk dat iedereen die weleens in de Grote Marktstraat heeft gelopen of gewinkeld, wel van Chuck heeft gehoord. Hij is bekend in alle lagen van de bevolking, ongeacht leeftijd, afkomst of cultuur en heeft daardoor een enorm groot bereik. Bovendien speelt hij zeven dagen per week, en heeft daarmee technisch gezien de meeste optredens in vergelijking met andere Haagse muzikanten.”

Hij kreeg daarom in 2009 de Haagse Popprijs als Bekendste Muzikant van Den Haag, uitgereikt door een van de Jakhalzen van De Wereld Draait Door.

Chuck Deely krijgt de Haagse popprijs in 2009. De tekst gaat verder onder de video.



Deely, wiens officiele naam Charles Edward Deely II luidde, en die als Amerikaans militair naar Europa kwam, speelde ook verschillende malen samen met het Residentie Orkest. Zo gaf het Haagse orkest in 2012 een straatconcert met de Amerikaan, om hem aan wat extra geld te helpen. Het orkest nam in 2004 ook een cd met hem op.

Chuck Deely treedt op met het Residentie Orkest op straat in Den Haag, 2012.