Amsterdam wil brug over oostkant IJ en extra ponten

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam ligt, komt er een fiets- en voetgangersbrug over het IJ vanaf het Java-eiland. Ook moeten er extra veerponten aangekocht worden. Die plannen zijn de uitkomst van het project ‘Sprong over het IJ’, dat ervoor moet zorgen dat men door de toegenomen druk gemakkelijker van en naar Amsterdam-Noord kan reizen. Het college keurde dinsdag de plannen goed, die waarschijnlijk voor de zomer aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Er werd ook gesproken over een tunnel onder het IJ en een brug aan de westkant van het water, bij het Stenen Hoofd. Het is mogelijk dat die er alsnog komen, maar een beslissing daarover wordt voorlopig nog niet genomen, bevestigt een woordvoerder van wethouder Eric van der Burg (VVD, Ruimtelijke Ordening). Ook is het mogelijk dat metrostation Sixhaven, dat direct aan de noordoever van het IJ ligt, toch wordt afgebouwd. Dat station zou dan worden gebruikt voor de Noord/Zuidlijn.

De capaciteit van de ponten over het IJ heeft al jaren het maximum bereikt. Daarom moeten reizigers soms twee of drie keer wachten voordat ze de tocht naar de overkant van het water kunnen maken. Er worden veel woningen gebouwd in Amsterdam-Noord - in de komende jaren komen er 22.000 bij - en de buurt is populairder geworden door onder meer filmmuseum Eye en de Tolhuistuin.

Wat het project precies gaat kosten is onbekend. Eerder ging de gemeente uit van 200 miljoen euro, maar die kostenraming was op basis van twee bruggen, zonder de aanschaf van extra ponten. De start van de bouw van de brug moet binnen enkele jaren plaatsvinden. De extra ponten zijn volgens de gemeente een structurele maatregel en blijven ook varen als de brug af is.