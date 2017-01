Agent die tijdens jaarwisseling werd aangereden overleden

De politieagent die in de nieuwjaarsnacht werd aangereden in Den Haag is aan zijn verwondingen overleden, zo meldt de politie op haar website. De agent lag sinds de jaarwisseling in coma op de intensive care. Maandagavond is hij overleden.

De 36-jarige agent werd op 1 januari rond 01.50 uur aangereden op de Haagse Hoefkade. De politie gaat er vanuit dat er geen opzet in het spel was maar onderzoekt nog of de bestuurster iets te verwijten valt. De 27-jarige vrouw die achter het stuur van de auto zat werd na de aanrijding aangehouden en verhoord, maar werd niet veel later vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Zij was niet onder invloed van alcohol.

In het persbericht laat politiechef Paul van Musscher van de Eenheid Den Haag weten aangeslagen te zijn door het overlijden van zijn collega. De familie van de overleden agent schrijft in een verklaring vele steunverklaringen te hebben ontvangen en vraagt tijd het verlies in rust te verwerken.

Lees ook: Politie boos na oudjaarsgeweld

Na de nieuwjaarsnacht ontstond beroering over de aanrijdingszaak, omdat een persbericht van de politie aanvankelijk suggereerde dat politiemensen die de aangereden agent probeerden te reanimeren met vuurwerk bekogeld waren. Later verduidelijkte de politie dat ter plekke geen reanimatie is toegepast en de hulpverlenende agenten niet met vuurwerk bekogeld zijn. Een groep agenten die op ruime afstand aanwezig was om het plaats delict af te zetten werd wel bekogeld.