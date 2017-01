Het afscheid van Lieuwe Westra komt even verrassend als zijn opkomst

Uiteindelijk bleek het dan toch waar. Lieuwe Westra, bijgenaamd Ut Beest, beëindigt op 34-jarige leeftijd abrupt zijn kleurrijke wielercarrière. De bevestiging kwam maandag van zijn Belgische ploeg Wanty-Groupe Gobert, waarvoor de Friese renner in november net een nieuw contract had getekend. „Zondagavond hebben we een mail van onze renner Lieuwe Westra ontvangen waarin hij bevestigt dat hij om persoonlijke redenen een punt zet achter zijn sportcarrière”, zegt sportdirecteur Jean-Francois Bourlart.

Westra zelf wil nog niet reageren. Zondag zaaide hij nog verwarring door op Facebook zijn afscheid aan te kondigen, naar eigen zeggen om „zaken” op te lossen. „Thanks wielerwereld, ciaooo!” Maar even later werd het bericht weer verwijderd.

Westra vertrok in oktober bij de Kazachstaanse topploeg Astana, de ploeg van kopman Vincenzo Nibali die in 2014 de Tour de France won. Bij het bescheiden Wanty-Groupe Gobert zou hij dit seizoen worden herenigd met de Belgische ploegleider Hilaire Van der Schueren, met wie hij in 2009 zijn profdebuut maakte bij Vacansoleil. „Ik kijk er enorm naar uit”, sprak de Fries toen hij in november zijn nieuwe contract tekende.

Zijn afscheid komt even verrassend als destijds zijn opkomst. Van stratenmaker en feestganger tot wielerprof met bliksemcarrière. Samen met ploeggenoot Johnny Hoogerland stuwde hij de nieuwe profploeg Vacansoleil omhoog. In 2012 won hij een bergrit in Parijs-Nice en eindigde hij achter Bradley Wiggins als tweede in het klassement. Een jaar later was hij ritwinnaar in Catalonië en voor de tweede keer nationaal kampioen tijdrijden. Vacansoleil stopte, Westra verkaste naar topploeg Astana.

Zijn beste dag had de Friese hardrijder in de kasseienrit van de Tour 2014, toen hij kopman Nibali naar belangrijke tijdwinst leidde. Hij verruilde Friesland voor Monaco, maar gelukkig werd hij niet in het mondaine belastingparadijs. „Heimwee is een groot woord maar ik ben wel eenzaam”, vertelde hij in 2015 aan het blad Helden.

Na zijn eindwinst in De Panne afgelopen jaar zakte Westra ver weg. De stress van het wielerbestaan viel hem zwaar, zijn relatie liep stuk. In het Friesch Dagblad luchtte Westra in juni zijn hart. „Ik woon alleen in een klein hok in Monaco, ben maanden van huis weg, heb mijn moeder al anderhalf jaar niet gezien. Wil ik dit allemaal nog wel? Dat heeft de voorbije periode door mijn hoofd gespookt.”