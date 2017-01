Zestien aanhoudingen om miljoenenroof Kardashian

De Franse politie heeft maandag zestien verdachten aangehouden om een omvangrijke beroving van de Amerikaanse tv-ster Kim Kardashian. Dat meldt persbureau AFP. De verdachten konden in en rond Parijs worden aangehouden dankzij DNA-sporen die op de plek van de misdaad zijn gevonden.

In de nacht van 2 op 3 oktober drongen overvallers binnen in de luxueuze hotelkamer van de toen 36-jarige beroemdheid. De gemaskerde mannen namen voor negen miljoen euro aan sieraden en edelstenen mee - het was de grootste buit in een roofoverval op een persoon in Frankrijk. Tijdens de beroving werd Kardashian onder schot gehouden en vastgebonden in de badkamer.

Na de overval vluchtten de daders, sommigen per fiets. Bij hun vlucht verloren ze een set diamanten ter waarde van 30.000 euro. De sieraden werden door een omstander gevonden en teruggebracht naar de politie.

Bij de arrestaties zijn documenten en een som contant geld in beslag genomen. Zeker één van de verdachten is een bekende van de politie. Kim Kardashian werd beroemd dankzij de Amerikaanse reality-serie Keeping up with the Kardashians. Ze is getrouwd met rapper Kanye West, die vlak na de beroving een concert in New York onderbrak. Kardashian was in Parijs vanwege de Paris Fashion Week.