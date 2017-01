Koerswijziging euroscepticus Grillo komt als grote verrassing

In een verrassende breuk met de eurosceptische Britse partij UKIP heeft de Italiaanse populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) besloten zich in het Europees Parlement aan te sluiten bij de fractie van de Europese liberalen, de ALDE.

Deze koerswending komt als een grote verrassing, ook voor veel leden van de M5S en voor een aantal europarlementariërs van de partij. Afgelopen weekeinde schreef de inspirator en regisseur van M5S, Beppe Grillo, aan dat het geen zin meer had in de eurosceptische fractie te blijven, de EFDD: Europa van Vrijheid en Directe Democratie. Naast UKIP zijn hiervan onder andere Alternative für Deutschland en de rechts-radicale Zweedse Democraten lid. Na het referendum over de Brexit is er „geen gemeenschappelijk politiek doel” meer, schreef Grillo.

De ingeschreven partijleden van M5S konden tot twaalf uur maandagmiddag hun mening geven in een stemming via internet. Hierbij stemde 78,5 procent, bijna 32.000 mensen, vóór het voorstel van Grillo.

Dit is een „ongelooflijke Europese koerswending van Grillo”, zei Matteo Salvini van de Lega Nord vinnig. Deze partij, die probeert met anti-migratieretoriek de grootste te worden op rechts in Italië, was tot 2014 lid van de EFDD. M5S „verlaat een eurosceptische groep om lid te worden van ALDE, de fractie die het meest vóór het Europa is van de euro, de banken, de lobby’s en de immigratie”, zei Salvini.

Italiaanse commentatoren zien de stap van Grillo als een poging meer macht te krijgen in het Europees parlement. In de ALDE-fractie tellen we meer mee, schreef Grillo op zijn blog, en is er meer ruimte voor interventies in het parlement. La Repubblica wijst er daarnaast op dat M5S veel inkomsten zou kwijtraken als de EFDD-fractie uit elkaar valt of als M5S zich zou scharen onder de groep fractielozen. Volgens Grillo hebben de Europese Groenen een voorstel tot samenwerking afgewezen.

De ALDE is nu niet langer de vierde, maar de derde groep in het parlement. De overstap van M5S komt ruim een week voordat het Europees Parlement een nieuwe voorzitter moet kiezen. De voorzitter van de ALDE-fractie, de Belg Guy Verhofstadt, is een van de drie kandidaten voor het voorzitterschap, naast de Italianen Antonio Tajano namens de Europese Volkspartij, en zijn landgenoot Gianni Pittella van de socialisten.

Nog maar twee jaar geleden hebben Grillo en Verhofstadt zich uitgesproken negatief uitgelaten over elkaar. Grillo heeft vaak gezegd dat hij een referendum zou willen organiseren over de euro. In Italiaanse peilingen staat hij op rond de dertig procent, net na de centrum-linkse Democratische Partij. Grillo heeft zich vaak gekeerd tegen wat hij ziet als een verstikkende hoeveelheid Europese regels. In de Italiaanse politiek weigert zijn beweging tot nog toe samen te werken met andere partijen, met als argument dat die alle deel uitmaken van een vastgelopen en in veel opzichten corrupt politiek bestel. Grillo wijst een links-rechts politiek schema af, maar praat liever in termen van oud en nieuw.